Congedo parentale di 6 mesi per entrambi i genitori: l'annuncio del presidente francese Macron Congedo parentale di 6 mesi per entrambi i genitori. Il presidente francese Macron annuncia il nuovo piano a favore della natalità.

Il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di una conferenza stampadi inizio anno all'Eliseo, ha annunciato una nuova misura per combattere il calo demografico: vuole sostituire il congedo parentale con un "congedo di nascita" della durata di 6 mesi entrambi i genitori. Una mossa per il "riarmo demografico" e per bloccare la denatalità. Macron ha anche detto che questa misura deve essere "pagata meglio".

La decisione arriva nel giorno in cui l'Insee, l'Istituto Nazionale di Statistica, ha annunciato un forte calo della natalità, con il dato il più basso dal Dopoguerra (meno di 700.000 bambini nati nel 2023). Macron ha sottolineato che la natalità "è in calo anche perché l'infertilità maschile e femminile progredisce facendo soffrire molti uomini e donne". Parlando di "tabù del secolo", ha inoltre annunciato un piano per affrontare questo problema.

"Dopo l'allungamento del congedo di paternità – ha dichiarato Macron durante la conferenza stampa all'Eliseo – credo profondamente che l'introduzione di un nuovo congedo di nascita sia un elemento utile in una tale strategia" di rilancio delle nascite, ha detto il presidente francese, aggiungendo che dinanzi all'infertilità maschile e femminile in aumento "un grande piano contro questo flagello verrà avviato per permettere giustamente questo riarmo demografico". Secondo Macron "Il congedo parentale allontana troppo spesso le donne per diversi anni dal posto di lavoro".

Già nel 2021 Parigi aveva aumentato i giorni obbligatori di congedo di paternità, che erano passati da 3 a 7, e aggiungendo quelli facoltativi i papà, lavoratori dipendenti, potevano arrivare a 28 giorni. Con la riforma voluta da Macron infatti sono stati previsti in tutto altri 14 giorni (aggiuntivi rispetto agli 11 di congedo parentale già stabiliti dal 2002), di cui 4 obbligatori. Sono così arrivati a 7 i giorni di congedo paternità obbligatori. I 25 giorni (11+14), o 28 per i parti gemellari, potevano essere divisi in due periodi di durata minima di 5 giorni l'uno, da godere entro i primi 6 mesi dalla nascita, con un preavviso di almeno un mese al datore di lavoro.