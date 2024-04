video suggerito

Compagnia aerea scambia una donna di 101 anni per una bimba di un anno A causa di un problema informatico ai sistemi di prenotazione la compagnia American Airlines ha ripetutamente scambiato una donna di 101 anni per una bambina di un anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A causa di un problema informatico nei sistemi di prenotazione della American Airlines una donna di 101 anni è stata ripetutamente scambiata per una neonata. Patricia – questo il nome dell'ultracentenaria – è impossibilitata a comunicare alla compagnia aerea il suo vero anno di nascita – il 1922 – perché il sistema lo tramuta arbitrariamente in 2022: "È stato divertente che pensassero fossi solo una bambina e invece sono una signora anziana", ha raccontato la donna alla BBC, che ha raccontato la sua storia.

L'anziana ha chiesto che l’errore venisse risolto poiché le ha causato in passato non pochi problemi. Per esempio, in un'occasione, il personale dell'aeroporto non aveva il trasporto pronto per lei all'interno del terminal poiché si aspettavano un bebè accompagnato dai genitori su un passeggino. Per un recente viaggio con la figlia da Chicago e Marquette, in Michigan, Patricia ha prenotato un biglietto per adulti. Il sistema informatico però non è stato in grado di elaborare una data di nascita così lontana nel passato, utilizzando di default una data di 100 anni dopo: 2022 al posto di 1922, appunto.

La ex infermiera, che ogni anno prende degli aerei per andare a trovare la sua famiglia, ha dichiarato che comunque il personale di American Airlines è stato sempre gentile e disponibile, nonostante la confusione. American Airlines non ha però rilasciato dichiarazioni alla BBC. Patricia ha viaggiato da sola fino all'età di 97 anni, adesso però vola solo con i suoi parenti. "Ora ho qualche problema con la vista quindi non vorrei farlo da sola", ha detto. I problemi informatici però non la scoraggeranno a salire ancora in un aereo, e dice di non vedere l'ora del suo prossimo volo in autunno. A quel punto avrà 102 anni, e non resta che augurarsi che per quel giorno i computer della compagnia aerea avranno capito la sua vera età.