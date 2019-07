in foto: Manjunath Naidu, 36 anni (Facebook).

Ha avuto un malore mentre si stava esibendo sul palco in un famoso hotel di Dubai. È collassato al suolo ed è morto nel giro di pochi minuti, mentre il suo pubblico continua a ridere credendo che facesse parte della sua performance. Quando qualcuno si è reso conto che non si trattava di uno spettacolo, è stato lanciato l'allarme ma ormai era troppo tardi. È deceduto così il comico di origine indiana Manjunath Naidu, aveva solo 36 anni. A stroncarlo probabilmente un arresto cardiaco. È successo lo scorso venerdì sera. Secondo quanto riferisce Khaleej Times, l'attore, tra i volti più noti della stand up comedy mediorientale, stava facendo una delle sue solite gag sul tema dell'ansia quando si è sentito male. Prima si è seduto su una panca che faceva parte della scenografia, poi si è accasciato sul pavimento.

Quando dopo alcuni minuti l'umorista ha continuato a rimanere immobile, lo staff del Signature Hotel si è adoperato per praticargli un massaggio cardiaco, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, che però non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. "Ero seduto in prima fila allo show e Manjunath è stato l'ultimo interprete della serata", ha detto a The Live Mirror una testimone oculare, Sana Topiwala, che ha aggiunto che "la serata era cominciata intorno alle 20:30 e poco meno di due ore dopo è accaduta la tragedia. Lui stava tenendo un monologo sull'ansia e sul rapporto con il padre, ma all'improvviso ha cominciato ad affannare fino a quando non è caduto a terra, ma non avremmo mai pensato ad un vero malore". La vicenda ricorda da vicino quella verificatasi qualche mese durante la settimana della moda a San Paolo in Brasile, quando il modello Tales Soares, 26 anni, si è accasciato al suolo ed è morto poco dopo, mentre i presenti pensavano si trattasse di un'azione parte della sua performance. Solo mesi dopo è stato confermato che la causa del decesso era un'anomalia cardiaca di cui neanche lui era a conoscenza.