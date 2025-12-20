Come ha fatto la Polizia a scoprire il killer della sparatoria alla Brown grazie a un post su Reddit

È stato un post pubblicato su Reddit a mettere gli agenti sulle tracce di Claudio Manuel Neves Valente, presunto autore della sparatoria alla Brown University e dell’omicidio del professore del Mit Nuno Loureiro.

Le autorità hanno confermato l’identità del presunto killer della sparatoria alla Brown: è il 48enne di origine portoghese Claudio Manuel Neves Valente

L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco alla Brown University è stato scoperto grazie a un post su Reddit. Secondo la polizia di Providence si tratterebbe del 48enne di origine portoghese Claudio Manuel Neves Valente e a metterla sulle sue tracce è stata la segnalazione con un post anonimo.

Chi è il killer della Brown e come ha fatto a far perdere le proprie tracce

Valente, secondo le ricostruzioni è entrato alla Brown mentre erano in corso gli esami e ha sparato sugli studenti uccidendone due, Mukhammad Aziz Umurzokov ed Ella Cook, e ferendo altre 9 persone. Successivamente è riuscito a lasciare l'edificio e a fare perdere le proprie tracce. Valente è stato ritrovato cadavere, probabilmente suicida, in un deposito del New Hampshire. Tra la sparatoria e il suicidio però sarebbe riuscito a uccidere un'altra persona: il docente del Mit Nuno Loureiro.

Il movente dietro questi due eventi tragici è ancora sconosciuto, ma un filo sottile e quasi invisibile collega Valente alla Brown e a Loureiro. Il 48enne è stato infatti compagno di corso del docente del Mit in Portogallo negli anni Novanta. In seguito sono arrivati entrambi negli Stati Uniti ma mentre Loureiro ha proseguito la sua carriera accademica arrivando ai vertici della professione, Valente si è fermato dopo aver frequentato proprio la Brown nei primi anni Duemila.

L'uomo è arrivato in America dal Portogallo grazie a un visto per studenti, ed è rimasto come residente in Florida grazie al Diversity Visa, la "lotteria dei visti per la diversità", un programma rivolto in maniera specifica a persone appartenenti a minoranze con bassi tassi di immigrazione gli Stati Uniti.

A mettere le forze dell'ordine sulle sue tracce permettendo così di ricostruire la sua storia non sono stati i video delle telecamere di sicurezza o le testimonianze degli studenti, ma un post sul popolare social Reddit.

La testimonianza in un post su Reddit: "Dico sul serio"

Gli agenti, poche ore dopo la sparatoria, pensavano di poter arrivare presto alla conclusione delle indagini: erano entrati in possesso di un video in cui si vedeva il presunto killer e avevano anche fermato un primo sospettato, un ex militare che però poi è risultato estraneo ai fatti.

Le indagini sembravano essersi arenate fino a quando non c'è stata una svolta grazie al monitoraggio dei social: un post pubblicato su Reddit ha dato informazioni sull'auto di Valente, permettendo agli agenti di risalire alla sua identità e quindi di trovare il cadavere nel deposito in New Hampshire.

Nel post, infatti, un testimone ha dichiarato di aver visto il sospettato aprire una berlina Nissan grigia con targa della Florida lungo la strada dove è avvenuta la sparatoria. "Dico sul serio. La polizia deve indagare su una Nissan grigia con targa della Florida, probabilmente a noleggio", ha scritto l'autore del post, come riporta Sky News.

Gli agenti hanno quindi visionato tutte le telecamere di sorveglianza lungo la strada fino a individuare l'auto descritta dall'autore del post, soprannominato John per nasconderne l'identità, e sono arrivati a una società di autonoleggio a Boston, Massachusetts. Qui, finalmente hanno acquisito il filmato che mostrava chiaramente il volto del sospettato e un documento di noleggio che lo identificava come Neves Valente. John ha poi identificato il veicolo nelle immagini delle telecamere di sorveglianza.