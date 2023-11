Colpita da un fulmine mentre passeggia in spiaggia con la famiglia: madre di due figli muore a 34 anni Froilanis Maireth Rivas Román, 34enne venezuelana, è stata colpita da un fulmine mentre si trovava su una spiaggia di Cartagena, in Colombia. Era lì in vacanza con la sua famiglia. La tragedia è stata ripresa da un bagnante col proprio smartphone.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna in Colombia è stata uccisa da un fulmine mentre passeggiava in spiaggia con la famiglia. Qualcuno ha ripreso la terribile scena col proprio telefonino: nel video si vede Froilanis Maireth Rivas Román letteralmente avvolta da una palla di fuoco, per una frazione di secondo, prima di cadere a terra, probabilmente morta sul colpo.

La tragedia è avvenuta ore dopo che le autorità divulgassero un'allerta maltempo, invitando i cittadini a prendere le dovute precauzioni.

I fatti sono avvenuti sulla spiaggia di Boquilla a Cartagena. Nel filmato viene mostrata una lunga striscia di fulmini che si estende dal cielo, uno di questi colpisce la donna, di nazionalità venezuelana, madre di due figli. Nel frattempo, una bagnante corre ad aiutarla, ma per Froilanis non c'era già più nulla da fare.

Secondo le autorità è morta per arresto cardiorespiratorio. La 34enne era arrivata a Cartagena con i suoi familiari un giorno prima. Froilanis aveva un'azienda di abbigliamento che gestiva su Instagram.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention la probabilità di essere colpiti da un fulmine è una su un milione, ma quasi il 90% delle vittime sopravvive. In Colombia ci sono state non poche vittime causate dai fulmini. Secondo l'Università Industriale di Santander, il gran numero di montagne e pianure aperte del Paese sudamericano lo rendono "soggetto a scariche elettriche". "Queste condizioni fanno sì che la Colombia sia la regione con la più alta attività di fulmini al mondo, il che aumenta il numero di morti e feriti dovuti a questo fenomeno, soprattutto nelle zone rurali", hanno spiegato gli esperti.