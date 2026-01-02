Esteri
video suggerito
video suggerito

Colorado, escursionista muore durante un trekking: si indaga su un presunto attacco di puma

Una donna è stata trovata morta su un sentiero in Colorado. Le autorità indagano su un raro attacco di puma: due animali sono stati abbattuti durante le ricerche.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una donna è stata trovata morta ieri su un sentiero di montagna in Colorado e le autorità stanno cercando di chiarire se la causa sia un attacco di puma, un’eventualità considerata rara, ma non impossibile, nello Stato.

L’allarme è scattato intorno alle 12.15 ora locale, quando alcuni escursionisti hanno segnalato la presenza di un puma nei pressi di una persona a terra lungo il sentiero di Crosier Mountain, in una zona non incorporata della contea di Larimer. Secondo quanto riferito dalle autorità, i testimoni sono riusciti ad allontanare l’animale lanciando delle pietre e hanno poi tentato di soccorrere la donna, senza però riuscire a rilevare segni vitali.

Sul posto sono intervenuti agenti del Colorado Parks and Wildlife (CPW), insieme ai vice dello sceriffo della contea di Larimer, alla polizia di Estes Park e ai vigili del fuoco volontari dell’area di Glen Haven. Le squadre hanno avviato una vasta operazione di ricerca nella zona circostante.

Leggi anche
Guerra Ucraina, strage a Kherson nella notte di Capodanno: droni colpiscono bar e hotel, decine di vittime

Durante le operazioni, un primo puma è stato individuato e colpito; l’animale si è inizialmente allontanato, ma è stato successivamente rintracciato e abbattuto. Poco dopo, un secondo esemplare è stato scoperto nelle vicinanze ed è stato a sua volta soppresso. Le autorità hanno precisato che non è ancora possibile stabilire se nell’episodio sia stato coinvolto un solo animale o più di uno.

In base ai protocolli del CPW, la fauna selvatica coinvolta in presunti attacchi contro esseri umani viene abbattuta per ragioni di sicurezza pubblica. Sugli animali saranno ora eseguiti esami post mortem per individuare eventuali anomalie o la presenza di malattie neurologiche, tra cui rabbia e influenza aviaria.

Gli attacchi di puma all’uomo in Colorado restano un evento eccezionale: dal 1990 ne sono stati registrati 28, e l’ultimo caso mortale risale al 1999. Secondo i dati ufficiali, nello Stato vivono tra i 3.800 e i 4.400 puma.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Tragedia in
Svizzera
Almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi: "Bilancio può aumentare"
Musumeci firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile: cosa significa
In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme
Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvati
Tra le vittime ci sarebbe il golfista Emanuele Galeppini, l'annuncio della Federgolf. Lo zio: "Aspettiamo l'esame del DNA"
Come funzionano le candele da cui partivano le fontane di scintille
Come si curano i feriti che sono stati ustionati
Le immagini del luogo
Le foto del locale prima dell’incendio: il dettaglio dei pannelli
L'ipotesi effetto flashover
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views