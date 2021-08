Collega dimentica la gabbia aperta, Catalina muore a 21 anni sbranata dalla tigre allo zoo Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, la ragazza di soli 21 anni, Catalina Ibarra, era stata incaricata di pulire il recinto davanti la gabbia della tigre quando è avvenuto l’incidente. La giovane è stata morsa al collo dal grosso felino ed è morta praticamente sul colpo. Qualcuno avrebbe deliberatamente sbloccato la gabbia delle tigri contrariamente a quanto prevedono le regole.

Una giovane addetta di uno zoo sudamericano è morta in maniera tragica dopo essere stata aggredita e sbranata da una tigre uscita dalla sua gabbia a causa di una dimenticanza di uno dei guardiani. La terribile tragedia si è consumata nello scorso weekend in un parco safari in Cile dove la vittima lavorava come addetta. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, la ragazza di soli 21 anni, Catalina Ibarra, era stata incaricata di pulire il recinto davanti la gabbia della tigre quando è avvenuto l’incidente. La ventunenne si era recata sul posto per svolgere la mansione ma qualcuno aveva dimenticato la porta della gabbia aperta così la tigre è balzata fuori e si è scagliata contro di lei uccidendola.

Secondo il referto del medico legale, la donna è stata morsa al collo dal grosso felino ed è morta praticamente sul colpo. Sulla tragica morte di Catalina è stata subito aperta una inchiesta per accertare l’esatta dinamica dei fatti ed eventuali mancanze dei sistemi di sicurezza dello zoo safari di Rancagua, nell'omonima città cilena. Secondo quanto confermato dalla stesa struttura, nessuno dei compiti della 21enne prevedeva il contatto diretto con nessuno degli animali, quindi le pulizie dovevano avvenire con la tigre rinchiusa.

Travolto dalle polemiche per una morte tanto atroce quanto assurda e accusato di negligenza, il direttore amministrativo del parco ha affermato che un gruppo di lavoratori dello stesso zoo aveva deliberatamente sbloccato la gabbia delle tigri contrariamente a quanto prevede il protocollo, lasciandola aperta. Un collega della 21enne ha affermato che altri addetti sapevano ma nessuno aveva avvisato la giovane del fatto che era abitudine di alcuni custodi lasciare la gabbia della tigre aperta e che andava chiusa prima delle pulizie. Al momento la tigre che ha ucciso Catalina non è stata soppressa, ma il suo destino potrebbe essere segnato.