Clorato nella Coca-Cola: ritirate lattine anche in Regno Unito. Tutti i prodotti interessati Tra i prodotti ritirati anche lattine di Coca-Cola Zero, Diet Coke e Sprite Zero. Il quantitativo di clorato rinvenuto comporta rischi "molto bassi" per la salute dei consumatori, a quanto affermato da fonti aziendali.

A cura di Biagio Chiariello

Anche il Regno Unito è stato coinvolto nel ritiro di una partita di prodotti Coca-Cola, annunciato da un'azienda imbottigliatrice partner in Europa del gigante statunitense delle bevande, a seguito del rilevamento di livelli superiori ai limiti consentiti di una sostanza chimica potenzialmente pericolosa, il clorato, come riportano i media britannici.

I prodotti ritirati riguardano confezioni di Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero, Diet Coke e Sprite Zero, da sei lattine da 250 ml destinate a ristoranti e caffè.

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, responsabile dell'imbottigliamento dei prodotti del noto marchio USA in Belgio, ha annunciato questa settimana di aver ritirato dal mercato diversi lotti di lattine e bottiglie, ritenuti potenzialmente pericolosi a causa dei livelli elevati di clorato presenti.

I lotti interessati sono quelli che vanno dal 328GE al 338GE inclusi. Il ritiro ha riguardato vari marchi Coca-Cola, tra cui Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico. Il gruppo ha comunicato di essere in contatto con le autorità competenti nei paesi coinvolti e ha raccomandato, ovviamente, di non consumare le bevande già acquistate.

I clorati sono sostanze utilizzate nell'industria come diserbanti, disinfettanti per macchinari e nel trattamento degli alimenti. L'assunzione di elevate quantità di questa sostanza chimica può essere dannosa per la salute, ma secondo fonti aziendali, il quantitativo di clorato riscontrato nei prodotti analizzati comporta "rischi molto bassi" per la salute dei consumatori. Il ritiro è stato quindi effettuato "a scopo precauzionale" in Olanda, Belgio, Lussemburgo e Gran Bretagna.

La maggior parte dei prodotti Coca-Cola venduti nel Regno Unito non è stata interessata dal problema, ha precisato l'azienda, aggiungendo che la contaminazione riguarda esclusivamente un lotto specifico di lattine e non coinvolge bottiglie di vetro o plastica.