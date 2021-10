Cleo Smith scomparsa in Australia: 1 milione di dollari di ricompensa a chi aiuterà a ritrovarla Una ricompensa da un milione di dollari, circa 750mila euro, è stata offerta dal governo australiano a chi possa fornire informazioni utili a risolvere la misteriosa scomparsa della bambina di 4 anni, poiché la polizia conferma di sospettare che Cleo sia stata sparita. La madre l’ha vista per l’ultima volta nella tenda di famiglia intorno all’una di notte del 16 ottobre nel camping di Blowholes Shacks, a circa 900 km a nord di Perth, zona molto remota dell’Australia.

A cura di Biagio Chiariello

Ѐ trascorsa ormai quasi da una settimana dalla scomparsa di Cleo Smith, la bambina di quattro anni di cui si sono perse le tracce mentre si trovava con la famiglia al campeggio costiero Blowholes a Macleod, vicino a Carnarvon nel nord dell'Australia occidentale. Ora il governo locale ha offerto una ricompensa di un milione di dollari a chiunque fornisca informazioni che portino al ritrovamento della piccola. La polizia è convinta che la piccola sia stata rapita, dal momento che la tenda nella quale dormiva con i genitori e la sorellina è stata trovata aperta e anche del suo sacco a pelo non vi era più nessuna traccia.

La ricompensa da 1 milione di dollari

"Tutti i pensieri degli australiani sono con la famiglia di Cleo durante quello che è un momento inimmaginabilmente difficile", ha detto Il premier Mark McGowan. "Stiamo tutti pregando per un risultato positivo. Vogliamo garantire che la polizia abbia tutto ciò di cui ha bisogno per risolvere questo caso ed è per questo che il mio governo non esita a sostenere la polizia con questa offerta di ricompensa".

Cleo Smith vista l'ultima volta lo scorso 16 ottobre

Cleo, come riporta la Bbc, era andata a dormire venerdì sera con i suoi genitori ma la mattina dopo, al loro risveglio, era sparita. La madre, Ellie Smith, ha raccontato in una conferenza stampa di averla vista l’ultima volta all’1.30 di mattina, quando si era alzata per bere dell’acqua: “L’abbiamo cercata a piedi e in auto, poi abbiamo chiamato la polizia quando ci siamo resi conto che lei non c’era. Tutti ci chiedono di cosa abbiamo bisogno e tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che la nostra bambina torni a casa…”, ha detto.

"Il peggior incubo per ogni genitore"

"Spero che qualcuno si faccia avanti. Se la ricompensa può motivare ad aiutarci a riportare a casa Cleo, allora siamo più che felici di offrirla", ha detto il ministro della polizia Paul Papalia. "Qualcuno nella nostra comunità sa cosa è successo a Cleo…", ha detto il capo della polizia in una conferenza stampa, evidenziando come la situazione sia il "peggiore incubo di ogni genitore".