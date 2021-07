Claire ha la tosse forte, va dal medico e scopre di avere il cuore nella parte sbagliata del petto Claire Mack, 19enne di Chicago, soffriva di una tosse persistente e il mese scorso ha deciso di sottoporsi ad un controllo prima della vaccinazione contro il Tetano. Il medico, dopo averle diagnosticato un’infezione polmonare, le ha prescritto una radiografia che ha rivelato una singolare anomalia…

A cura di Biagio Chiariello

Una 19enne americana è diventata famoso dopo che i medici hanno scoperto che il suo cuore si trova dalla parte sbagliata. Claire Mack, 19 anni, soffriva di una tosse persistente e ha chiesto di farla controllare mentre faceva la vaccinazione antitetanica il mese scorso. Il medico ha scoperto che lo studente soffriva di un'infezione polmonare e ha fatto una radiografia. "Lavoro di notte, quindi sono esposta a molti raffreddori, e ne ho preso uno davvero brutto quando i locali hanno iniziato ad aprire di nuovo due mesi e mezzo fa. È stato persistente, non andava via neanche con farmaci. "Sono andata al pronto soccorso alla fine di giugno perché avevo bisogno di un'iniezione contro il tetano visto che mi ero tagliata sul filo spinato, e ho deciso di farmi controllare anche la tosse" ha raccontato al Mirror. Claire ha detto che è scoppiata a ridere quando il dottore le ha detto che il suo cuore era dall'altra parte del petto: "Il dottore ha spiegato che si chiama destrocardia e che dovrei informare il mio medico di base della mia condizione. Continuavo a dire_ ‘cosa, dici sul serio?' – Onestamente ero scioccata ed estremamente confusa".

La destrocardia è una condizione rara presente dalla nascita. Il cuore è puntato verso il lato destro del petto invece che verso sinistra. Si dice che meno dell'uno per cento della popolazione generale nasca con questa condizione. “Non avevo mai fatto una radiografia del torace, quindi non c'era modo di sapere che il mio cuore è invertito. Abbiamo fatto un controllo col mio medico di base e ha detto che il mio cuore batte più forte sul lato destro, ma ovviamente non c'è modo di diagnosticare la destrocardia da soli".

Leggi anche Il meccanico che nel tempo libero ripara vecchie auto e le regala ai bisognosi: in 9 mesi 33 consegne

La 19enne ha condiviso la sua storia su TikTok camminando per strada e raccontando ai suoi follower cosa è successo. Da allora il post è stato visto 2,9 milioni di volte e ha lasciato sconcertati molti spettatori. Uno ha scritto: "Come hai fatto a vivere così a lungo e nessuno se ne è accorto?". Un altro ha aggiunto: "Mi dispiace, non sapevo nemmeno che fosse possibile, questa è la prima volta che ne sento parlare". E ancora: "Oh mio Dio, non l'hanno mai notato durante i controlli di routine?!" si è chiesta un'altra persona.

La destrocardia non è una patologia letale e Claire non ha bisogno di controlli medici per ora.