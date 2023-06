Cinque amiche travolte e uccise dal suv in fuga dalla polizia, si preparavano per andare a un matrimonio La strage è avvenuta venerdì nello Stato USA del Minnesota. Sabiriin Ali, Sahra Gesaade, Salma Abdikadir, Sagal Hersi e Siham Adam avevano tutte tra i 17 e i 20 anni. Fermato Derrick John Thompson, 27enne con diversi precedenti: la patente gli era stata sospesa più volte.

A cura di Biagio Chiariello

Avevano tra i 17 e i 20 anni le cinque donne morte venerdì sera nello Stato USA del Minnesota dopo essere state travolte da un SUV che fuggiva dalla polizia.

Sabiriin Ali (17 anni), Sahra Gesaade (20), Salma Abdikadir (20), Sagal Hersi (19) e Siham Adam (19) si stavano preparando per il matrimonio di un amico; avevano fatto gli acquisti dell'ultimo minuto in un centro commerciale di Minneapolis e si erano fatte applicare dei tatuaggi all'henné in vista dell'evento del giorno dopo. Stavano tornando a casa quando è avvenuto l'incidente.

Come si legge sul Minneapolis Star-Tribune procedevano a bordo di un'auto lungo Lake Street, quando un Suv di grossa cilindrata le ha travolte a un incrocio: l'uomo alla guida si chiama Derrick John Thompson, un 27enne con alcuni precedenti penali: viaggiava a velocità folle per seminare le pattuglie che lo stavano inseguendo. Ha cercato di scappare ma è stato individuato in un ristorante nelle vicinanze da alcuni testimoni che hanno chiamato la polizia.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello stato, un agente della polizia di stato del Minnesota ha iniziato a inseguire il SUV su un'autostrada mentre procedeva a circa 150 km all'ora, nella zona a sud di Minneapolis dove il limite di velocità è di 90 km all'ora. Il mezzo è uscito dall'autostrada e ha finito per scontrarsi contro l'auto delle 5 amiche.

La patente di Thompson risulta essere stata sospesa diverse volte negli ultimi anni – a causa di numerose condanne per guida pericolosa. L'uomo è rimasto ferito nell'incidente e resta ricoverato in ospedale.