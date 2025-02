Cinquantunenne veronese trovato morto su una spiaggia di Zanzibar

video suggerito

Si chiamava Cristiano Castellani, aveva 51 anni ed era originario di Santo Stefano di Zimella, in provincia di Verona. L'uomo è stato trovato morto oggi a Zanzibar, l'arcipelago della Tanzania, in Africa orientale.

A cura di Davide Falcioni

Cristiano Castellani, 51enne originario di Santo Stefano di Zimella, in provincia di Verona, è stato trovato morto oggi a Zanzibar, l’arcipelago della Tanzania, in Africa orientale. Le cause del decesso sono ancora da accertare, ma la tragedia ha già scosso la piccola comunità del paese veneto, dove Castellani lascia genitori settantenni, un fratello e una sorella.

Partito con entusiasmo per l'isola, stando a quanto riferisce il quotidiano veronese L'Arena Castellani intendeva sfruttare la sua ottima conoscenza dell’inglese per lavorare come interprete. Arrivato inizialmente per una vacanza, aveva deciso di fermarsi più a lungo, affascinato dal luogo e dalla possibilità di costruirsi una nuova vita professionale. Aveva già stretto contatti con alcuni connazionali, ma il suo progetto si è interrotto bruscamente in circostanze ancora poco chiare.

Secondo le prime ricostruzioni, Castellani era andato in spiaggia, ma al mancato rientro alcuni amici hanno iniziato a cercarlo ritrovando prima i suoi indumenti e il cellulare, poi anche il corpo. La notizia della morte è stata comunicata ai genitori, residenti a Santo Stefano di Zimella, e ha rapidamente fatto il giro del paese. Il sindaco, Gionata Manega, che conosceva Castellani di vista, ha espresso profonda solidarietà alla famiglia: "È una tragedia che ha colpito tutta la comunità. Stiamo seguendo la situazione e attendiamo ulteriori dettagli per capire cosa sia accaduto". Sul corpo dell'uomo potrebbe essere disposta l'autopsia.