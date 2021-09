Cina, terremoto di magnitudo 6.0, almeno 3 morti e 60 feriti È di tre morti e almeno sessanta feriti, alcuni dei quali in modo grave, il bilancio di una scossa di terremoto che si è verificata nelle prime ore del mattino nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina: qui nel 2008 una scossa di magnitudo 7,9 causò almeno 87mila vittime, tra morti e dispersi.

A cura di Davide Falcioni

È di tre morti e almeno sessanta feriti, alcuni dei quali in modo grave, il bilancio di una scossa di terremoto che si è verificata nelle prime ore del mattino nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Il timore, tuttavia, è che le vittime possano essere di più. Il sisma ha innescato il secondo livello più alto di risposta di emergenza. L'osservatorio statunitense dei terremoti (Usgs) ha calcolato la magnitudo del terremoto a 5.4, mentre la rete sismica cinese ha parlato di magnitudo 6.0. Entrambi hanno individuato l'origine del terremoto ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma ha interessato una zona a circa 120 chilometri a sud-ovest della tentacolare megalopoli di Chongqing. L'agenzia di stampa Xinhua ha affermato che la città di Luzhou ha inviato personale di emergenza nell'area. Secondo l'Usgs "è probabile un disastro significativo e diffuso". Un terremoto di magnitudo 7,9 nella provincia di Sichuan nel 2008 causò 87 mila vittime, tra morti e dispersi.

Stando a quanto riferiscono i media cinesi decine di edifici sono crollati, e molti altri sono rimasti danneggiati in modo più lieve, a Luxian; nel frattempo le comunicazioni tra decine di migliaia di persone sono state interrotte a causa dei danni provocati dal sisma alle reti elettriche e telefoniche : il terremoto ha colto di sorpresa numerosi studenti, che si sono riversati nelle strade per mettersi al sicuro dai crolli. Le autorità hanno minimizzato la minaccia di una scossa di assestamento più forte. "È improbabile che ci sarà un terremoto più violento nelle prossime ore, ma le scosse di assestamento continueranno per qualche tempo", ha detto ai giornalisti Du Bin, funzionario della Protezione Civile di Sichuan. Il timore che possa ripetersi una catastrofe simile a quella del 2008 è stato quindi scongiurato dalle autorità locali.