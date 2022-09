Cina, incendio divora un intero grattacielo: si temono vittime Fiamme in un grattacielo di Changsha in Cina, dov’è divampato un incendio, che ha avvolto l’edificio di diverse decine di piani. Si temono vittime.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio nel grattacielo di Changsha in Cina

Un vasto incendio ha bruciato un grattacielo di Changsha, in Cina. Le fiamme hanno avvolto l'edificio della società di comunicazione statale China Telecom, come mostrano le immagini, che attraverso i social network hanno fatto il giro del mondo. Il rogo è divampato oggi, venerdì 16 settembre quando, secondo il fuso orario del luogo, era pomeriggio. Ad andare a fuoco è una struttura di diverse decine di piani alta oltre 200 metri, all'interno della qualla quale c'erano uffici. Da quanto si apprende dai media statali non si sa ancora se ci siano vittime.

"Sconosciuto il numero delle vittime"

Changsha è la città capoluogo della provincia centrale dell'Hunan, dove abitano oltre 8 milioni di persone. Il network statale Cctv ha riferito che "il numero delle vittime è attualmente sconosciuto. Dal sito fuoriesce fumo denso, mentre le fiamme si sono sviluppate in diverse decine di piani". L'incendio è stato spento e l'area messa in sicurezza, ma sono ancora in corso le verifiche per accertare se ci siano stati morti o feriti, il cui numero non è stato reso noto.

"Fiamme e fumo nero hanno avvolto l'edificio"

Nelle ore successive verranno svolti gli accertamenti necessari per risalire alle cause che hanno provocato il rogo, al momento non si conosce da cosa sia partito. I cittadini con lo sguardo rivolto verso il grattacielo hanno immortalato il vasto incendio con tantissime foto e video, poi pubblicate sui social network. Immagini impressionanti, che mostrano il fuoco bruciare gran parte dell'edificio e una nube nera sprigionarsi, diffondendosi nell'area circostante e verso il cielo. La nube di fumo era visibile ed è stata immortalata anche da diversi chilometri di distanza.