“Ci hanno rapinati”, ma è stata lei a uccidere il marito: scrittrice tradita da un taglio sulla mano Justine Jotham, 37enne scrittrice di libri per bambini, avrebbe ucciso il marito 51enne nella loro casa di Dunkerque dopo aver inscenato una rapina finita male. I due hanno una figlia di soli 20 mesi. Mistero sul movente. Shock in tutta la Francia.

A cura di Ida Artiaco

Aveva chiamato la polizia sostenendo di essere stata vittima di una rapina che era costata la vita al marito. Ma dopo una giornata di fermo una consigliera comunale di Dunkerque, nel nord della Francia, e famosa scrittrice di libri per bimbi, ha confessato di aver ucciso il consorte.

La storia sta facendo il giro di tutta la Francia. Secondo la ricostruzione di fonti della polizia, Justine Jotham, 37 anni, docente di letteratura, avrebbe ammazzato a coltellate il marito, Patrice Charlemagne, 51 anni, tra i più stimati insegnanti dell'Università du Littoral Côte d'Opale, la stessa in cui insegnava anche l'assassina.

Aveva raccontato che dei rapinatori erano entrati in casa nella notte tra sabato e domenica scorsi ma lei era riuscita a fuggire con la loro bambina di soli 20 mesi fra le braccia, mentre il marito era rimasto. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato con diverse ferite da arma da taglio che ne avevano provocato la morte. Sarebbe stata tradita da un taglio sulla mano che corrispondeva proprio a quello che c'era su un guanto ritrovato sulla scena del delitto. Si indaga sul movente che ha spinto la donna ad uccidere il marito.

La vicenda ha scosso tutto il Paese. Jotham è presidente dell'associazione Litteorales, è stata tra gli organizzatori del festival La Mouette qui lit, dedicato alla letteratura per ragazzi e partecipa spesso a incontri letterari con gli studenti delle scuole del territorio. Negli ultimi anni ha pubblicato diverse opere per bambini, in particolare tra il 2013 e il 2020. L'11 ottobre prossimo avrebbe dovuto fare una sessione di autografi presso la libreria La Mare au Diable a Dunkerque. "Poi oggi tutto è crollato", ha commentati Delphine Derache, la manager, che ha lavorato regolarmente con Justine Jotham. "Sono rimasta sbalordita da stamattina, è uno shock. È sempre stata una donna gioviale, in ascolto dei bambini", ha detto.