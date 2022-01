Chicago, Melissa uccisa a 8 anni da un proiettile vagante sotto gli occhi della mamma Il dramma è avvenuto nella giornata di sabato 22 gennaio nella città dell’Illinois. Melissa e sua madre erano emigrate negli Usa dal Messico ad agosto.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di 8 anni è stata uccisa da un proiettile vagante sabato pomeriggio 22 gennaio mentre camminava con sua madre in una strada di Chicago, nello Stato Usa dell'Illinois. Melissa Ortega è stata colpita alla testa da uno dei numerosi colpi sparati da un uomo all'indirizzo di un 26enne, noto membro di una gang locale, vicino all'incrocio della 26th Street vicino a Pulaski Road a Little Village poco prima delle 15:00, ha riferito il Chicago Sun-Times. La piccola è stata portata in un ospedale locale, ma non c'è stato nulla da fare: poco dopo ne è stato dichiarato il decesso. Il 26enne, colpito a sua volta dai colpi di arma da fuoco, sarebbe in gravi condizioni.

"Ho sentito la madre gridare aiuto", ha raccontato un testimone, Oscar Guevara, alla CBS Chicago. L'uomo ha spiegato di aver udito numerosi spari prima di soccorrere la bambina. “Avevo una coperta e gliela abbiamo messa sopra per tenerla al caldo. Ma non c'era davvero niente che potessimo fare", ha detto. “Ha anche cercato di alzarsi a un certo punto, e quella è stata la parte più difficile… Ha cercato di alzarsi ed guardarsi intorno e poi si è sdraiata di nuovo", ha detto Guevara.

Gli investigatori hanno recuperato 13 bossoli sulla scena del crimine, secondo un rapporto della polizia ottenuto dal Sun-Times. Melissa Ortega e sua madre erano emigrate dal Messico ad agosto, secondo la pagina di GoFundMe, aperta per contribuire alle spese del funerale della bimba. "Erano entrambi entusiaste di iniziare una nuova vita a Chicago e costruire il loro sogno americano", ha scritto l'organizzatore della pagina. A distanza di due giorni nessun arresto è stato effettuato.