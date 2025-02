video suggerito

Chi sono le vittime dell'incidente aereo di Philadelphia: per la bimba era stata organizzata una festa d'addio Poco prima di salire a bordo dell'aereo-ambulanza precipitato la bimba aveva partecipato a una "festa d'addio" organizzata per lei da medici, infermieri e pazienti del Shriners Children's Hospital di Philadelphia, dove era stata ricoverata per quattro mesi.

A cura di Davide Falcioni

Sono state identificate tre delle sei persone a bordo dell'aereo sanitario Learjet 55 precipitato ieri poco dopo il decollo in una strada della periferia di Philadelphia, negli Stati Uniti. Si tratta del pilota Alan Montoya e del copilota Jesús Juárez, oltre che del dottor Raul Meza. Lo ha riferito un funzionario del servizio di emergenza medica messicano.

Il velivolo stava trasportando una bambina, anche lei messicana, gravemente malata e che era stata curata per una patologia potenzialmente mortale a Philadelphia. L'aereo stava viaggiando verso la sua casa a Tijuana, in Messico. La ragazzina era accompagnata anche dalla madre e da un paramedico. Tutte e sei le persone a bordo dell'aereo, più una persona a terra, sono morte nell'incidente, che ha generato un'esplosione che ha travolto case e veicoli in un raggio di svariate centinaia di metri, causando anche diversi feriti.

L'ospedale aveva appena organizzato una festa per salutare la bambina a bordo dell'aereo

Stando a quanto emerso la bambina a bordo del velivolo, la cui identità non è stata rivelata, era stata sottoposta a un ciclo di cure di quattro mesi allo Shriners Children's Hospital di Philadelphia. Medici, infermieri, terapisti e gli altri pazienti pediatrici hanno espresso il loro cordoglio per la tragedia, avvenuta tra l'altro una manciata di ore dopo aver partecipato a una festa d'addio dedicata proprio alla bimba messicana. "Era con noi da quattro mesi e aveva stretto legami profondi con molte persone qui. Oltre ai suoi assistenti, aveva anche stretti rapporti con altri pazienti", ha detto il portavoce dell'ospedale Mel Bower.

La dinamica dell'incidente

L'aereo, un Learjet 55, è precipitato nei pressi del Roosevelt Mall, nella zona nord-orientale della capitale della Pennsylvania. Era decollato dall'aeroporto di Northeast Philadelphia intorno alle 18:10 locali ed era diretto prima in Missouri, per fare rifornimento, e poi a Tijuana, in Messico, ma è rimasto in volo per meno di un minuto prima di schiantarsi all'incrocio tra Cottman e Bustleton Avenue.

L'incidente è avvenuto solo due giorni dopo il più mortale disastro aereo degli Stati Uniti degli ultimi 10 anni: un aereo passeggeri dell'American Airlines e un elicottero militare si sono scontrati a mezz'aria a Washington DC, uccidendo 67 persone.