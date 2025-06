Chi era Tijana Radonjic, la modella 19enne morta cadendo dal paracadute

video suggerito

Biagio Chiariello

Aveva solo 19 anni, ma il suo volto stava già conquistando le passerelle e le riviste di moda. Tijana Radonjic, giovane modella serba, è morta in un tragico incidente durante un lancio con il paracadute nei cieli sopra Kikinda, nel nord della Serbia. Un volo che doveva essere un’esperienza indimenticabile si è trasformato in tragedia, lasciando sotto shock il mondo della moda e la sua famiglia.

Chi era Tijana Radonjic, giovane promessa della moda

Nata a Belgrado nel 2005, Tijana aveva iniziato a lavorare come modella sin da giovanissima. Alta, elegante, con tratti delicati e un carisma innato, aveva già posato per vari marchi e partecipato a sfilate internazionali. La sua carriera era in piena ascesa, ma nonostante il successo Tijana non aveva mai rinunciato a coltivare le sue passioni: la natura, i viaggi e gli sport estremi.

Amava sentirsi libera e provare emozioni forti. Ed è stata proprio questa sua voglia di libertà a spingerla verso il paracadutismo.

Il lancio col paracadute e il panico in volo

Il giorno dell'incidente, Tijana si era recata presso un centro specializzato per un lancio in tandem, accompagnata da un istruttore esperto. Secondo alcune ricostruzioni, però, qualcosa è andato storto pochi secondi dopo il salto. La giovane avrebbe avuto un improvviso attacco di panico, una reazione di terrore che le avrebbe impedito di collaborare correttamente durante la discesa. Testimoni raccontano di aver sentito urla provenire dal cielo, mentre il corpo della ragazza scendeva in modo irregolare, come se il paracadute non si fosse aperto completamente o non fosse stato manovrato nel modo giusto.

"Sembrava che stesse lottando contro qualcosa, era chiaramente in difficoltà", ha riferito uno dei presenti. Secondo le prime ipotesi, l'attacco di panico potrebbe aver contribuito in modo decisivo all'incidente: Tijana, in preda al panico, non sarebbe riuscita a mantenere la posizione corretta né a seguire le istruzioni dell’istruttore. Non è escluso, inoltre, che anche un guasto tecnico al paracadute abbia avuto un ruolo nella tragedia.

I soccorsi sono intervenuti in pochi minuti, ma le ferite riportate erano troppo gravi. La giovane è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social e dei media serbi, dove in tanti hanno voluto ricordare Tijana come una ragazza solare, determinata e piena di sogni. Le foto con il suo sorriso, gli scatti professionali e le immagini delle sue avventure sono diventate un collage di ricordi struggenti.

La madre, devastata dal dolore, ha voluto ricordarla così:

La mia bambina amava la vita. Era felice quel giorno, entusiasta. È morta facendo qualcosa che la faceva sentire viva. Ma il vuoto che ha lasciato è insopportabile".

Le indagini sull’incidente in Serbia

Mentre la procura ha aperto un’indagine per chiarire se ci siano state negligenze da parte del centro di paracadutismo, resta il mistero di quei secondi in cui qualcosa si è spezzato. Forse la paura, improvvisa e incontrollabile, ha preso il sopravvento proprio quando Tijana cercava di volare.

Tijana Radonjic era una promessa, una giovane donna piena di luce e coraggio. È morta cercando la libertà tra le nuvole, ma ha lasciato sulla terra un silenzio che pesa come il cielo.