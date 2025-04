video suggerito

Chi è Giovanni Impellizzeri, l'ex bidello americano condannato perché contaminava i pasti con urina e feci Il giovane, 25 anni, è stato condannato per detenzione di materiale pedopornografico e perché contaminava i pasti delle mense scolastiche coi suoi fluidi corporei.

A cura di Davide Falcioni

Giovanni Impellizzeri, 25 anni. Il suo nome era ignoto a tutti fino a pochi giorni fa, quando è balzato agli onori della cronache (si fa per dire) per una vicenda giudiziaria che l'ha visto protagonista. Innanzitutto sgomberiamo il campo dagli equivochi: a dispetto del nome, non si tratta di un cittadino italiano bensì di uno statunitense, ex collaboratore scolastico in una scuola elementare del sud del New Jersey. Il suo caso, tuttavia, ha fatto il giro del mondo: è infatti stato condannato a otto anni di carcere per una serie di gravi reati. Impellizzeri, infatti, è passato da inserviente in una mensa scolastica a figura centrale in un'inchiesta inquietante che ha portato alla luce comportamenti disturbanti e atti di estrema gravità all’interno di un contesto educativo.

Impellizzeri aveva iniziato a lavorare nella mensa dell’Elizabeth Moore School di Upper Deerfield Township nel 2019. Il suo ruolo, apparentemente marginale ma centrale nel funzionamento quotidiano della scuola, si è rivelato invece essere decisivo nel commettere azioni disgustose. Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate nel novembre 2023, l’ex bidello è stato filmato mentre contaminava volontariamente il cibo destinato agli studenti con detersivi industriali e i propri fluidi corporei, inclusi saliva, urina e feci. Le immagini, che lui stesso avrebbe poi condiviso in una chat online, lo mostrano anche mentre utilizza in maniera “inappropriata” diversi utensili scolastici.

Ma la scoperta peggiore è arrivata con il proseguimento dell’inchiesta: Impellizzeri deteneva e diffondeva materiale pedopornografico. Interrogato dalle autorità, ha ammesso le sue azioni, definendole parte di un "lavoro per il diavolo", alimentando un quadro psichico che la difesa non ha potuto né smentire né attenuare.

Il 28 marzo 2025 è arrivata la condanna: cinque anni di reclusione per cattiva condotta pubblica aggravata dalla natura del contesto — una mensa scolastica frequentata da bambini — e tre anni aggiuntivi per detenzione di materiale pedopornografico, da scontare consecutivamente. La corte ha inoltre stabilito che, una volta scontata la pena, Impellizzeri sarà sottoposto a libertà vigilata per il resto della sua vita.