Capodanno tragico in Germania: 5 morti per i botti, decine di feriti tra cui bimbo di 2 anni e 400 arresti Almeno 5 morti e decine di feriti tra cui un bimbo di 2 anni in Germania per i botti di capodanno. Ci sono stati attacchi ai servizi di emergenza in numerosi luoghi. A Berlino guerriglia urbana con agenti attaccati e feriti con lancio di oggetti e petardi.

A cura di Antonio Palma

È stato un capodanno tragico in Germania dove a causa dei botti e dei festeggiamenti si sono registrati almeno 5 morti, decine di feriti tra cui un bimbo di 2 anni e oltre 400 arresti per disordini e scontri di piazza con la polizia. Le vittime sono un giovane di 24 anni nella Renania Settentrionale-Vestfalia, un uomo di 45 anni e uno di 50 anni in Sassonia, un ventenne vicino ad Amburgo e un 21enne a Kremen, nella regione del Brandeburgo.

Secondo quanto reso noto questa mattina dalla polizia in un bilancio provvisorio delle vittime della notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, decine i feriti in tutto il Paese per scoppio di petardi e fuochi d'artificio. A Monaco tre minori, tra cui un bambino di 2 anni sono rimasti gravemente feriti. Il piccolo e un altro bambino di undici anni hanno riportato ustioni alle mani, al collo e al viso, mentre un quattordicenne ha perso parte della mano con un petardo.

I servizi sanitari comunicano almeno 15 feriti in ospedale a Berlino. Cinque di loro sono rimasti gravemente feriti alle mani, al viso e agli occhi, tra cui alcuni minori, mentre altri hanno riportato ustioni di varia natura o perdita dell'udito. Un bambino di dieci anni è rimasto gravemente ferito a Rostock mentre un adolescente ha perso la mano destra ad Hannover.

Tantissimi anche gli incendi ma l'opera dei vigili del fuoco in molti casi è stata ostacolata e la polizia è dovuta intervenire in difesa dei pompieri che sono stati fatti oggetto di lanci di petardi. Ci sono stati attacchi ai servizi di emergenza in numerosi luoghi.

A Berlino si è assistito invece una vera e propria guerriglia urbana con agenti attaccati e feriti con lancio di oggetti e petardi. Le autorità tedesche comunicano l'arresto di 390 persone solo nella capitale durante i festeggiamenti di capodanno. Secondo una prima valutazione, sono rimasti feriti un vigile del fuoco e 15 agenti di polizia, uno dei quali gravemente. Secondo quanto riferito, è stato colpito da un petardo e ha dovuto subire un'operazione alla gamba.

Secondo la polizia locale, la situazione si è aggravata dopo la mezzanotte in varie città. A Lipsia circa 50 persone hanno attaccato le forze di polizia con fuochi d'artificio e bottiglie. A Kiel poliziotti avvicinati e circondati da circa 70-80 persone, a Colonia due agenti sono rimasti feriti dai petardi, a Weimar è stato dato alle fiamme un veicolo della polizia, a Dresda lancio di petardi contro vigili del fuoco e addetti dei servizi di soccorso. A Bochum, Herne e Witten la polizia ha arrestato complessivamente dodici persone.