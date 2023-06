Cane da soccorso sparisce mentre cerca i bimbi nella giungla ma i disegnini rivelano: “Era con noi” Il cane Wilson si sarebbe allontanato seguendo le tracce dei piccoli nella foresta colombiana, riuscendo a trovarli prima di tutti ma poi è rimasto indietro. I bambini hanno detto di aver trascorso tre o quattro giorni con un cane e lo hanno disegnato.

A cura di Antonio Palma

Dopo il salvataggio dei quattro bambini sopravvissuti nella giungla a seguito di un incidente aereo la scorsa settimana in Colombia, le ricerche ora proseguono per individuare uno dei soccorritori disperso durante le fase di ricerca dei bimbi, il cane da soccorso Wilson. L'esemplare di pastore belga, che ha partecipato attivamente alla ricerca e al salvataggio dei piccoli, si è smarrito nella giungla colombiana proprio nei giorni precedenti al ritrovamento dei piccoli.

Il cane di sei anni faceva parte della squadra che ha setacciato per settimane la foresta dell'Amazzonia alla ricerca dei bambini ma due settimane fa si è allontanato, spinto dal suo fiuto, ed è scomparso anche lui alla vista dei militari nella fitta giungla amazzonica. Questi ultimi hanno provato a cercarlo nelle ore successive ma gli sforzi poi si sono concentrati sui bimbi fino a l lieto fine.

Di Wilson non si è saputo più nulla fino a quando dai disegnini dei bimbi, ora in ospedale, è emerso la figura di un cane. Astrid Cáceras, direttrice del Colombian Family Welfare Institute, ha affermato che, interpellati sui disegni, i bambini hanno descritto di aver giocato con un cane mentre si spostavano nella foresta e si pensa che quel cane possa essere proprio Wilson.

A confermalo anche il disegno della più grande del gruppo di bimbi, Lesly, che raffigura un cane marrone con una colorazione simile a quella di Wilson. "Hanno detto che il cane li ha accompagnati per un po' ma non sanno poi dove sia andato”, ha aggiunto Cáceras. Inoltre gli stessi soldati e gli esperti indigeni che cercavano i bambini, hanno detto di aver trovato prove della presenza di un cane, come le impronte di zampe, seguendo le tracce dei piccoli.

I bambini "hanno detto di aver trascorso tre o quattro giorni con Wilson e hanno detto di averlo trovato piuttosto magro", ha detto un portavoce militare colombiano. Per questo l'esercito colombiano ha dichiarato di voler continuare l'operazione Hope, "Speranza", il nome della missione di recupero originale, questa volta, con lo scopo di trovare Wilson come obiettivo. "La ricerca non è finita, non abbandoneremo un compagno rimasto indietro" hanno dichiarato le forze armate colombiane, aggiungendo: "Siamo uniti per recuperare il nostro agente Wilson dalla giungla e riportarlo indietro. L'Operazione Speranza delle Forze Militari della Colombia non finirà finché non verrà trovato. Abbiamo circa 70 uomini che lo stanno cercando in questo momento".