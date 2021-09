Canarie, piramide infuocata di lava nell’oceano e gas tossici. Il governo. “Chiudetevi in casa” Situazione ancora d’emergenza alle Canarie. Il Cabildo di La Palma, il governo locale dell’isola, ha raccomandato di non uscire di casa ai cittadini che abitano nelle zone vicino a Tazacorte, dove la lava del nuovo vulcano del Cumbre Vieja ha raggiunto l’Oceano e dove potrebbero sprigionarsi gas tossici.

A cura di Biagio Chiariello

Il vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma ( Canarie) non si è ancora placato. La lava ha raggiunto l’Oceano formando una sorta di piramide infuocata di oltre 50 metri, e ora sta facendo temere per i gas tossici rilasciati quando il magma fuso colpisce l’acqua di mare. Il Cabildo di La Palma, il governo locale dell'isola, si è visto costretto a raccomandare ai cittadini di non uscire di casa, specialmente coloro che abitano nelle zone vicino a Tazacorte, l'area più a rischio intossicazione.

I rischi per la salute

L'ingresso della colata lavica nelle acque che circondano l'isola di La Palma sta formando una densa nube di vapore acqueo, come scrive El Mundo. Nel Piano di emergenza vulcanica delle Isole Canarie (Pevolca) viene evidenziato come la cenere vulcanica possa avere effetti nocivi sulla salute, sia a livello respiratorio, sia oculare, oltre che irritazioni cutanee. Ad ogni modo l'eruzione del vulcano della Palma finora "non ha intaccato la qualità dell'aria, che è perfettamente respirabile" , ha affermato il Cabildo de La Palma . "I dispositivi per misurare la presenza di gas effettuano misurazioni periodiche su questo parametro e non hanno registrato valori considerati dannosi", ha assicurato.

La piramide infuocata

Del fenomeno della "piramide infuocata" ha parlato il gruppo Marine Geosciences dell'Istituto spagnolo di oceanografia, sul suo account Twitter: "Osserviamo in diretta l'avanzata dalla lava ai piedi della scogliera costiera che provengono dal flusso meridionale del vulcano La Palma. Si sta generando un imponente deposito alto più di 50 metri", era il messaggio pubblicato già stanotte.

I danni delle colate laviche

Peraltro nel suo percorso verso il mare, la lava ha coperto parte di una strada interurbana costiera vitale per i trasporti sulla parte sud-occidentale di La Palma. Stando ai dati più recenti del sistema europeo Copernicus, le colate del vulcano hanno già distrutto almeno 589 edifici e coperto 258 ettari di terreno.