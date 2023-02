Canada, bus contro asilo nido a Montreal: morti due bimbi, altri sei feriti gravi in ospedale L’autista, 51 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e guida pericolosa. Pare che dopo l’incidente si sia tolto i vestiti, restando completamente nudo; è stato poi bloccato dai residenti, nel sobborgo di Laval.

A cura di Biagio Chiariello

Due bambini sono morti e altri sei sono stati ricoverati in ospedale per le gravi ferite riportate dopo che un autobus urbano si è schiantato contro un asilo nido nel sobborgo di Laval, a nord di Montreal, in Canada. Lo rende noto la polizia del Quebec spiegando che l’autista, 51 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e guida pericolosa. Si tratterebbe di Pierre Ny St-Amand, 51 anni, secondo quanto appreso da TVA Nouvelles.

I fatti sono avvenuti intorno alle 8:30 (ora locale, le 14.30 in Italia), quando un autobus della Société de transport de Laval (STL) ha centrato un asilo nido nel quartiere di Sainte-Rose su Terrasse Dufferin, secondo la portavoce della polizia di Laval, Erika Landry.

"Al momento non sappiamo le cause dell'incidente", ha detto l'agente. "Abbiamo sei bambini che sono stati trasportati in diversi ospedali a Montreal e Laval, ma sfortunatamente abbiamo altri due bambini che sono morti a causa dell'incidente", ha detto Landry.

Un vicino che ha assistito all'incidente ha detto ai media locali che insieme ad gruppo di genitori "ha cercato" di salvare i bambini bloccati sotto l'autobus e sono riusciti a "trattenere" l'autista, che si comportava in modo "strano". Secondo Urgences-santé, per 12 persone si sono rese necessarie le cure mediche, altre otto sono state trasportate negli ospedali della zona.

Hamdi Ben Chaabane, che vive nel quartiere e ha assistito all'incidente, ha detto che l'autobus stava viaggiando a 30 o 40 chilometri all'ora quando è avvenuto l'incidente. Subito dopo il conducente ha iniziato a comportarsi in modo "irregolare".

"Ha aperto la porta. Si è tolto tutti i vestiti. Era completamente nudo", ha detto Ben Chaabane. "Non sappiamo perché l'abbia fatto. Ci siamo tuffati su di lui. Abbiamo cercato di bloccarlo". Sembrava "in un altro mondo" ha aggiunto.