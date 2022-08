Camion a tutta velocità sulla folla in Turchia: almeno 16 morti e 30 feriti Un camion è piombato sulla folla, a tutta velocità, provocando una vera e propria strage a Derik, nella provincia di Mardin: al momento si parla di 16 morti e 29 feriti.

Paura in Turchia, dove un camion è piombato sulla folla, a tutta velocità, provocando una vera e propria strage a Derik, nella provincia di Mardin, nel Sud Est del Paese.

Drammatico il bilancio: almeno 16 morti e 29 feriti – otto in gravi condizioni. Tra le vittime ci sarebbero anche bambini. È successo oggi intorno alle 17.

Secondo il ministro della Salute, Fahrettin Koca, si è trattato di un incidente dovuto alla rottura dei freni.

Esclusa, al momento, la pista del terrorismo.

"Spero nella misericordia di Dio per coloro che hanno perso la vita nell'incidente e faccio le condoglianze ai loro parenti. Sono stati mobilitati tutti i mezzi per il trattamento dei feriti. Il nostro desiderio è di non provare nuovo dolore a causa degli incidenti stradali a Gaziantep e Mardin. Come nazione siamo affranti", ha scritto il ministro su Twitter.

Un gran numero di mezzi di soccorso, vigili del fuoco, gendarmeria e squadre sanitarie si sono recati sul luogo dell'incidente, mentre i feriti sono stati curati negli ospedali della città. I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati rimossi dalla strada con l'ausilio di carri attrezzi e gru

Sempre oggi in Turchia, il governatore della provincia di Gaziantep aveva riferito di un incidente stradale che aveva coinvolto un’ambulanza, provocando 15 morti e 22 feriti.

"Un totale di 15 dei nostri cittadini sono morti e 22 sono rimasti feriti nell'incidente che ha coinvolto una squadra di soccorso e un'ambulanza tra Gaziantep e Nizip", aveva affermato su Twitter il governatore, Davut Gul.

L'agenzia di stampa turca Dha ha riportato che un'ambulanza, un'autopompa e un'auto con a bordo un gruppo di giornalisti – che si erano recati sul luogo di un precedente incidente – sono stati travolti da un pullman che viaggiava sulla stessa carreggiata.