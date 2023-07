Cagnolino nascosto dietro a una siepe vicino ai binari: il macchinista ferma il treno e lo salva Poppy, un carlino che vive a Rutland, contea inglese delle Midlands Orientali, si era spaventato dopo aver visto un’auto sfrecciare vicino casa sua e ha finito per perdersi. Per suo fortuna sulla sua strada ha trovato Michael Jones, macchinista professionista.

A cura di Biagio Chiariello

Un macchinista di un treno merci ha salvato un cane smarrito, bloccando il convoglio di cui era alla guida dopo aver avvistato il povero e intimorito animale in una siepe che costeggiava pericolosamente la linea ferroviaria. Poppy, questo il nome del carlino, si era allontanato dalla sua casa a Rutland, contea inglese delle Midlands Orientali, dopo aver visto sfrecciare a tutta velocità, hanno spiegato i suoi proprietari: Dawn e Ian Bain hanno detto di aver passato tutta la notte a cercarla, ma senza successo.

La mattina seguente, Michael Jones, a bordo del suo treno, si è accorto di Poppy, nascosta in una siepe accanto ai binari: è sceso dal treno e l'ha presa.

Erano circa le 8.20 quando ho avvistato il cane – racconta l’uomo, come riporta il Daily Mail – era vicino all'incrocio di Langham Junction, un miglio di distanza da Oakham, il luogo da cui poi era scomparsa. Si stava spostando lentamente…sono stato abbagliato da un lampo rosso, era il riverbero della sua imbracatura: questo ha attirato la mia attenzione. Poi, all’improvviso, ho visto quel musetto che mi fissava”.

Il macchinista ha immediatamente bloccato il treno e si è messo a correre verso il luogo dove aveva notato il cane: “Tremava come una foglia e aveva uno sguardo tristissimo, gli occhi puntati verso terra", ricorda Michael. Recuperata e tranquillizzata, l’uomo ha poi fatto salire Poppy sul treno, accanto a lui. “Le ho dato da mangiare delle focaccine e le ho anche offerto dell’acqua fresca. Nel frattempo ho contattato i proprietari”.

Michael e Poppy hanno viaggiato insieme per 20 minuti in direzione della stazione di Oakham, lì dove il treno si sarebbe fermato per la restituzione alla proprietaria, una donna di circa 60 anni. "Quando è arrivato il convoglio ho pianto" ha spiegato la signora, che ha atteso l'arrivo del treno sulla banchina con ancora la sua camicia da notte. Poppy è stata portata dal veterinario, ma stava benone: "Non aveva ferite evidenti. Soltanto un occhio iniettato di sangue, il resto era tutto okay" ha detto ancora la signora Bain.

Lo deve sicuramente al suo macchinista-eroe: “Lì dove l’ho vista e poi recuperata nessuno l’avrebbe mai cercata”, assicura l’uomo.