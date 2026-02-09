Cade in piscina durante la festa per il suo primo compleanno, bimbo muore annegato: dramma in Brasile

Un bimbo è morto annegato in una piscina durante la festa per il suo primo compleanno. La tragedia è avvenuta nella città di São Carlos, in Brasile. Le autorità indagano sull’accaduto.

Immagine di repertorio.

Un bimbo brasiliano è annegato in una piscina durante la festa organizzata per celebrare il suo primo compleanno. La tragedia è avvenuta nella città di São Carlos, nello Stato di San Paulo, e ora la polizia sta indagando sull'accaduto.

Il piccolo Noah è morto nella serata di sabato 7 febbraio, riportano i media esteri. A notare il corpo del bimbo che galleggiava nella piscina è stato un familiare, subito è stato tirato fuori dall'acqua ed è stato lanciato l'allarme. Uno dei presenti ha anche tentato di rianimarlo in attesa dei soccorsi.

Trasportato rapidamente in ospedale, purtroppo il piccolo è deceduto poco dopo. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la polizia. Gli agenti hanno ispezionato l'area e si sono accorti che le persone presenti nella sala per le feste non potevano vedere la piscina dall'interno, a causa di una tenda abbassata per le forti piogge.

I genitori del bimbo si sono recati alla locale stazione di polizia nella mattinata di domenica, profondamente scossi. Secondo quanto hanno riferito agli investigatori, durante la festa il piccolo era seduto sulle gambe del papà.

A un certo punto il bimbo si sarebbe allontanato ed è probabile che in quel momento sia caduto in piscina. Poco dopo una zia lo ha visto in acqua. Non si conoscono né sono stati diffusi ulteriori dettagli sugli ultimi istanti di vita del piccolo.

Gli agenti stanno cercando di capire dove si trovassero i genitori al momento della morte del bambino. Il São Paulo State Public Security Secretariat ha fatto sapere che è in corso un'indagine e che gli investigatori stanno lavorando per tentare di fare piena luce sull'accaduto.

Sono già state richieste l'autopsia e un'ispezione forense del luogo dove è avvenuto il fatto. Il caso è stato successivamente registrato presso la stazione di polizia di São Carlos come morte sospetta e accidentale. Le indagini sono in corso.