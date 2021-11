Cade da una lastra del memoriale dell’Olocausto a Berlino: grave turista italiano di 21 anni Un turista italiano di 21 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto saltando da una lastra all’altra del memoriale dell’Olocausto a Berlino: ha fatto un volo di 8 metri e riportato un trauma cranico.

A cura di Ida Artiaco

Quella che doveva una vacanza all'insegna del divertimento poteva trasformarsi in tragedia per un ragazzo italiano di 21 anni, che è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una delle lastre del memoriale dell’Olocausto a Berlino facendo un volo di circa 8 metri. È quanto riferisce la stampa tedesca, citando fonti della polizia locale, che per motivi di privacy non ha diffuso ulteriori informazioni sul protagonista della vicenda. È successo nella notte tra sabato e domenica: il ragazzo stava saltando da una lastra all'altra del memoriale, cosa per altro vietata dalla legge, quando è caduto, molto probabilmente anche a causa del fatto che l'illuminazione era scarsa e sottovalutando l'altezza, ed ha battuto forte la testa.

I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 0:40 di ieri notte. Sul luogo dell'incidente si sono immediatamente precipitati anche forze dell'ordine e un'ambulanza. Il ferito ha ricevuto i primi soccorsi sul posto ed è stato trasportato in ospedale dove è arrivato al pronto soccorso con un trauma cranico circa una cinquantina di minuti dopo. Ma al momento non si conoscono precisamente le sue condizioni.

Il memoriale, che si trova nel distretto Mitte a Berlino, non lontano dalla Porta di Brandeburgo, è stato costruito per ricordare i 6 milioni di ebrei uccisi durante l'Olocausto. Aperto nel 2005, è composto da 2.700 lastre di cemento e lo si può visitare sia di giorno che di notte. Le regole per i visitatori impongono di non correre né saltare da una lastra all'altra, ma le infrazioni sono molte, come testimonia l'incidente in cui è rimasto coinvolto il giovane italiano.