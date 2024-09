video suggerito

Cadavere di un uomo trovato nel bar di un ospedale: era morto da 3 ore e nessuno se n'era accorto È accaduto al Sandwell General Hospital di West Bromwich, nel Regno Uniti. L'episodio, avvenuto lo scorso luglio, è stato riportato ieri dal Times, secondo cui il 36enne era rimasto per ore accasciato su una sedia senza che nessuno si accorgesse di lui.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di 36 anni è stato trovato morto al tavolo di un bar del Sandwell General Hospital di West Bromwich, nel Regno Uniti. L'episodio, avvenuto lo scorso luglio, è stato riportato ieri dal Times, secondo cui il 36enne era rimasto per ore accasciato su una sedia senza che nessuno si accorgesse di lui, neppure le decine di medici e infermieri che gli sono passati a pochi metri di distanza mentre andavano a prendere un caffè. Solo tre ore più tardi un addetto alla sicurezza del nosocomio si è reso conto che quell'uomo non si era mosso per molto, molto tempo. Insospettito sulle sue condizioni di salute si è avvicinato per tastargli il polso, ed ha scoperto che il suo cuore non batteva più.

A quel punto è stato dato l'allarme. L'uomo è stato portato al pronto soccorso, ma si era già manifestato il rigor motis, il che suggerisce che fosse deceduto già da ore. In precedenza era stato curato nello stesso ospedale e poi trasferito al centro di salute mentale per adulti Hallam Street Hospital, situato proprio dall'altra parte della strada. "Stiamo indagando sulle circostanze della triste e improvvisa morte di un uomo nel nostro ospedale. Il medico legale è stato informato", ha dichiarato il portavoce del Sandwell General Hospital.

Lo scorso gennaio si era verificato un altro episodio simile. Una donna, madre di due figli, è stata trovata nei pressi dell'ospedale avvolta in un cappotto ed è morta dopo sette ore di attesa al pronto soccorso. La paziente, di 39 anni, si era presentata al Queen's Medical Centre di Nottingham lamentando mal di testa.