Caccia russo si schianta su condominio vicino al confine con l’Ucraina, morti e feriti Secondo il ministero della Difesa russo, che conferma la caduta del Su-34 a Yeysk, L’aereo si è schiantato durante le manovre in un volo di addestramento.

A cura di Antonio Palma

Gravissimo incidente aereo questo sera in Russia dove un caccia militare russo si è schiantato vicino a un condominio a Yeysk, nella regione di Krasnodar, nel Sud del Paese, sul Mare di Azov di fronte a Mariupol. Zvezda, la televisione legata al ministero della Difesa di Mosca, ha confermato l'incidente aggiungendo che sul posto sono al lavoro i soccorritori. Per ora non c'è ancora un bilancio ufficiale delle vittime ma si parla di morti e decine di feriti gravi.

Dalle immagini diffuse sui social la scena è drammatica. Una grossa fiammata ha avvolto il jet precipitato, mentre il pilota si lanciava col paracadute, e parte dell'edificio andava in fiamme. Nei video si sentono anche i suoni di alcune esplosioni, tra fuoco e fumo denso. Secondo fonti locali, il caccia schiantato sarebbe un velivolo Su-34, un cacciabombardiere supersonico pesante di quarta generazione, di origine sovietica ma di fabbricazione russa.

Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un guasto al motore mentre era in volo. L'aereo pare stesse volando con munizioni quando si è schiantato nel cortile del condominio innescando una violenta esplosione che ha provocato poi l'incendio dell'edificio adiacente, come dimostrano gli scoppi.

Dalle immagini si vede un paracadute aperto quindi con ogni probabilità il pilota è riuscito a lanciarsi prima della caduta, le sue condizioni sono ancora sconosciute.

Secondo il ministero della Difesa russo, che conferma la caduta del Su-34 a Yeysk, L'aereo si è schiantato durante le manovre di decollo in un volo di addestramento partito dall'aeroporto militare del Distretto Militare Meridionale. Da Mosca fanno sapere che piloti si sono salvati gettandosi con il paracadute ed hanno riferito che la causa dello schianto è stato l'incendio di uno dei motori durante il decollo e che sul luogo dello schianto del Su-34, si è verificato un incendio di carburante.

Testimoni locali però riportano che le munizioni continuano a detonare e a impedire ai vigili del fuoco di avvicinarsi all'edificio residenziale dove almeno 45 appartamenti sono stati danneggiati dallo schianto.

Testimoni oculari, le cui parole sono riferite dall'agenzia TASS, affermano che dopo la caduta, i piani dal primo al nono di un edificio residenziale sono in fiamme. L'incendio ha avvolto un'area di circa 2.000 metri quadrati. Interfax, un'altra agenzia russa, ha citato il ministero locale per le emergenze dicendo che cinque piani del condominio erano in fiamme, i piani superiori erano crollati e circa 45 appartamenti erano stati danneggiati.

"I soffitti dal nono al quinto piano sono crollati. L'intero ingresso è stato avvolto dal fuoco, circa 45 appartamenti sono stati danneggiati in un modo o nell'altro", hanno spiegato dal servizio di emergenza, aggiungendo: "I vigili del fuoco stanno cercando di localizzare le vittime per raggiungerle e aiutarle".

Intanto le autorità russe hanno avviato un'indagine penale sull'incidente, lo ha affermato la commissione investigativa del Paese. "Gli investigatori militari stanno stabilendo le circostanze e le cause dell'incidente", hanno affermato da Mosca.