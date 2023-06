Butta a terra la nonna e tenta di rapire la nipotina: aggressione di “rara violenza” in Francia È successo in pieno giorno a Bordeaux. L’uomo è stato arrestato: si tratta di un cittadino francese, classe 1993, già noto alle forze dell’ordine per una ventina di reati.

A cura di Biagio Chiariello

Un'anziana e sua nipote sono state vittime di un’aggressione ieri 19 giugno a Bordeaux, in Francia. Le immagini "di rara violenza", come scrive su Twitter il prefetto delle regioni Nouvelle-Aquitaine e Gironda, sono state filmate della telecamera di videosorveglianza della palazzina dove abitava la 73enne e hanno fatto il giro dei social network, trasmesse in particolare dall'estrema destra, ma anche dall'ex sindaco di Bordeaux, Nicolas Florian.

Nel filmato, si vedono la signora e la piccola "sotto i 15 anni" sulla soglia della propria abitazione in Cours de la Martinique, quando uno sconosciuto si avvicina con fare sospetto: cammina sul marciapiede verso di loro mentre rientrano nel portone.

L'uomo blocca con il piede la porta dell'abitazione e per un attimo scompare dalla visuale, salvo poi riapparire con la nonna e la nipote tirate fuori con la forza e scaraventate violentemente a terra. L'aggressore cerca quindi di portare via la nipotina che fortunatamente riesce a divincolarsi. Quindi si dà alla fuga. L'anziana è finita in ospedale con una prognosi di pochi giorni.

Condanno questo atto intollerabile e spera che tutto venga chiarito il più rapidamente possibile" ha scritto ancora il prefetto.

Lo stesso rappresentate ha annunciato che il sospettato – un cittadino francese, classe 1993 – era stato arrestato e messo in custodia cautelare, grazie al "video e alle dichiarazioni di un testimone". La polizia "l'ha individuato molto rapidamente. Secondo le nostre informazioni, quest'uomo è molto sfavorevolmente conosciuto dalla polizia, per decine e decine di fatti che vanno dalla ricettazione alle minacce di morte".