Brasile, autobus di pellegrini si ribalta in autostrada, almeno 15 morti

Tra le vittime accertate, secondo quanto riferito dalla polizia, ci sono anche tre bambini, mentre alcuni passeggeri sopravvissuti sono stati trasportati in elicottero in ospedale per ricevere le cure del caso.
È di almeno 15 morti e decine di ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel nord-est del Brasile, dove un autobus che trasportava pellegrini si è ribaltato su un tratto in curva di un'autostrada nell'entroterra rurale dello stato di Alagoas. Tra le vittime accertate, secondo quanto riferito dalla polizia, ci sono anche tre bambini, mentre alcuni passeggeri sopravvissuti sono stati trasportati in elicottero in ospedale per ricevere le cure del caso; alcuni di loro versano in gravi condizioni, tra loro anche un bimbo di 9 anni.

Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta, ma le autorità ritengono che l'autista possa aver perso il controllo del mezzo per poi finire fuori strada e rovesciarsi diverse volte. I passeggeri a bordo stavano partecipando al pellegrinaggio di Nostra Signora di Candeias, una festa religiosa nello stato del Ceará.

L'autobus faceva parte di un convoglio che trasportava centinaia di fedeli dalla città di Coité do Noia, nell'Alagoas, a Juazeiro do Norte, nel Ceará, un viaggio lungo 563 chilometri che normalmente dura circa otto ore. L'incidente si è verificato all'altezza del comune di São José da Tapera, nel tratto finale del viaggio di ritorno verso Coité do Noia. Bueno Higino Filho, sindaco della località in cui erano destinati i pellegrini, ha dichiarato ai media locali: "La perdita è immensa. Erano tutti miei amici…".

