Brasile, alunni di seconda media mettono frammenti di vetro nel bicchiere della prof e poi si vantano

La docente Michele Ramos denuncia che alcuni studenti di una scuola nello Stato brasiliano di San Paolo avrebbero messo del vetro nel suo bicchiere d’acqua. La classe avrebbe assistito senza intervenire e, anzi, alcuni si sarebbero vantati dell’accaduto. Gli alunni coinvolti sono stati sospesi e il caso segnalato alle autorità. La professoressa ha raccontato l’episodio in un video sui social.

Michele Ramos

Una professoressa brasiliana, Michele Ramos, ha denunciato in un video pubblicato sui social un grave episodio avvenuto in classe, che coinvolgerebbe alcuni studenti equivalenti alla nostra seconda media (l'8° anno del sistema scolastico locale). Secondo l’insegnante, gli alunni avrebbero inserito frammenti di vetro nel suo bicchiere d’acqua. Il fatto sarebbe avvenuto martedì 30 giugno presso la Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEFI) Professora Ildete Mendonça Barbosa, nel quartiere Parque Residencial União, nella zona sud di São José dos Campos, nello Stato di San Paolo.

Ramos sostiene che l’intera classe avrebbe assistito alla scena senza intervenire né avvertire la docente. Il ragazzino che avrebbe materialmente compiuto il gesto, sempre secondo il suo racconto, si sarebbe anche in qualche modo vantato davanti ai compagni subito dopo l’accaduto:

Ha semplicemente pensato che andasse bene prendere un pezzo di vetro e metterlo nel mio bicchiere, vantandosi davanti alla classe. La classe ha visto quello che stava succedendo e ha iniziato a bisbigliare, invece di dirmi che lo aveva fatto. Alcuni hanno anche detto: ‘Se fossi in te, non berrei quest’acqua, professoressa’".

La docente ha riferito di essersi poi recata in ospedale per ottenere la certificazione necessaria alla denuncia di infortunio sul lavoro. Inevitabili le critiche al contesto educativo degli studenti coinvolti. "In quale momento è diventato normale? Che tipo di educazione ricevono questi bambini a casa? È un dolore molto grande", ha dichiarato.

Dal Comune è arrivata una nota ufficiale in cui si conferma che l’episodio è stato preso in carico dalle autorità scolastiche. L’insegnante, si legge, è stata "accolta dal personale scolastico e indirizzata alle cure mediche" e non avrebbe ingerito l’acqua. L’amministrazione ha sottolineato che "situazioni di questo tipo vengono trattate con rigore" e che l’istituto segue protocolli di sicurezza e assistenza per studenti e personale.

I genitori dei tre studenti coinvolti sono stati convocati dalla direzione scolastica. Gli alunni sono stati sospesi fino alla fine di luglio e il caso è stato trasmesso alle autorità competenti.

Secondo quanto riportato dal portale g1, la Segreteria dell’Istruzione ha precisato che tra i sospesi figurano lo studente che avrebbe inserito il vetro nel bicchiere, quello che avrebbe riempito il contenitore d’acqua consegnandolo alla docente e un terzo alunno che sarebbe stato a conoscenza dei fatti. Due di loro saranno trasferiti in un’altra scuola.

Nel video, la Ramos ha anche criticato il livello di pressione e responsabilità che ricade sugli insegnanti, soffermandosi sul tema della presunta “eccessiva sensibilità” di alcuni docenti.