Bomba esplode in una scuola in Russia, feriti 7 bambini: l’aggressore è un ex studente Dramma in Russia, dove un ragazzo di 18 anni ha fatto esplodere un ordigno rudimentale nell’area scolastica di un convento a Serpukhov, 100 chilometri a Sud di Mosca. Si tratterebbe di un ex studente. Feriti 7 bambini.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Twitter.

Attimi di apprensione in Russia dove un adolescente ha fatto irruzione nell'area scolastica di un convento a Serpukhov, 100 chilometri a Sud di Mosca, e ha fatto esplodere un ordigno rudimentale, ferendo sette bambini. Lo riferiscono le autorità locali. L'aggressore, presumibilmente un ragazzo di 18 anni ex studente dell'istituto, non dà segni di vita e sarebbe stato trasferito in ospedale privo di sensi. Ma il condizionale è d'obbligo. Secondo alcune fonti sarebbe morto. Uno dei minori feriti è stato ricoverato per lesioni agli arti, mentre le condizioni degli altri sei non destano preoccupazioni, come ha confermato il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobyov.

Intanto, è stata aperta un'inchiesta sull'accaduto, mentre docenti e docenti sono stati fatti evacuare dalla struttura. "Si ritiene che il sospetto sia stato motivato dal suo odio per gli insegnanti e le suore della scuola", ha detto Interfax citando una fonte anonima.

