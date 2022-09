Bimbo precipita dal quarto piano di un centro commerciale e muore: la tragedia davanti al padre Luan Vaz Moreas, un bimbo di tre anni, stava passeggiando col padre su una zona soppalcata al quarto piano di un grande magazzino in Brasile. Improvvisamente il piccolo ha scavalcato accidentalmente una barriera protettiva ed è precipitato nel vuoto.

Assurda, triste e precoce. Solo con queste parole si può definire la scomparsa di Luan Vaz Moraes, un bambino di appena tre anni precipitato nel vuoto dal quarto piano del centro commerciale "Erico Verissimo" a Cruz Alta, in Brasile, nello stato del Rio Grande do Sul. Il fatto è avvenuto lo scorso lunedì 5 settembre.

Stando a quanto hanno riferito le autorità locali a "Rádio Guaíba", il piccolo sarebbe caduto giù da un soppalco alto circa 15 metri, situato al quarto piano del centro commerciale, per poi atterrare sul tetto di una struttura sintetica nel seminterrato. La costruzione si è infranta al momento dell'impatto. La tragedia si è consumata intorno alle ore 14.00 del pomeriggio, davanti agli occhi del padre sconvolto.

Luan è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale "São Vicente de Paulo", dove è giunto circa mezz'ora dopo l'incidente. Qui, il piccolo ha lottato per ore, nella speranza di sopravvivere. Ma intorno alle 18.00 di sera il suo cuore ha cessato di battere, per la gravità delle ferite riportate.

Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza hanno mostrato agli inquirenti come il bimbo abbia scavalcato una parete protettiva del soppalco, dove si trovava una mini sala cinema, per poi precipitare accidentalmente nel vuoto. I vigili del fuoco brasiliani hanno informato di aver trasmesso alla "Polícia Civil" il "Piano di prevenzione e protezione contro gli incendi" (PPCI) del grande magazzino, per verificare eventuali mancanze di aggiornamenti.

In una nota diffusa in seguito alla tragedia, la direzione del centro commerciale "Erico Verissimo" ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Luan, assicurando la propria disponibilità a collaborare con le autorità per chiarire la dinamica dell'accaduto. La stessa direzione del centro commerciale ha garantito di aver rispettato tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa brasiliana in vigore.