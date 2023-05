Bimbo di 8 anni si perde nei boschi: sopravvive per due giorni mangiando neve sotto un tronco Nante Niemi stava raccogliendo legna da ardere nei pressi di un campeggio in Michigan, USA, quando si è perso nella giornata di sabato.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di otto anni perso nei remoti boschi del Michigan, in USA, è sopravvissuto per due giorni mangiando neve e nascondendosi sotto un tronco per ripararsi. Nante Niemi è scomparso sabato 6 maggio mentre era in campeggio con la sua famiglia nel parco statale di Porcupine Mountains. Stava raccogliendo legna da ardere quando ha smarrito la strada per il ritorno.

Quando i suoi genitori hanno capito cosa era successo, almeno 150 persone si sono messe sulle sue tracce. E Lunedì 8 maggio è arrivata la bella notizia: Nante stava bene. Il piccolo è stato trovato sotto il suo tronco "in buona salute", a circa 3 chilometri dal suo accampamento.

"Aveva sfidato gli elementi della natura riparandosi sotto un tronco dove alla fine è stato trovato", ha detto la polizia di stato del Michigan in un comunicato ufficiale. Il ragazzino ha detto ai soccorritori che ha "mangiato neve pulita per idratarsi".

Sua madre ha ringraziato tutte le persone che si sono attivate nella ricerca del figlio per il loro sostegno. Anche il distretto scolastico di Hurley, frequentato da Nante, si era messo a disposizione per le ricerche: "Abbiamo pronti 2 autobus di volontari in attesa di andare a cercare aiuto", aveva scritto in un post su Facebook nella giornata di sabato, aggiungendo che molte agenzie professionali del Wisconsin e del Michigan erano state schierate in tutta l'area.

Il team si è concentrato su un'area di circa 40 miglia quadrate (100 km quadrati) nel parco. E alla fine il bimbo è stato trovato. Il distretto scolastico ha scritto: "Le parole non possono descrivere le emozioni e la gioia che gli studenti e il personale stanno vivendo in questo momento!".