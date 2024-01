Bimbo di 5 anni muore dopo aver ingoiato una puntina colorata: “Siamo distrutti” Un bimbo di 5 anni è morto a Rotherham, in Inghilterra, dopo aver inalato una puntina colorata mentre era a casa dello zio. Secondo l’inchiesta sul decesso, lo spillo avrebbe ostruito le sue vie aeree impedendo all’ossigeno di raggiungere il cervello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ha ingoiato una puntina colorata che ha ostruito le vie aeree impedendo all'ossigeno di raggiungere il suo cervello. Per questo, un bimbo di soli 5 anni è morto dopo due giorni di agonia lasciando nel dolore i suoi genitori. È successo al Rotherham General Hospital, in Inghilterra: la tragedia si è verificata ad ottobre del 2022, ma, come riporta la BBC, solo ieri è stata confermata la causa del decesso nel corso dell'inchiesta avviata sul caso a Doncaster.

Il bambino aveva inalato lo spillo, lungo circa 2,5 centimetri, mentre si trovava a casa di suo zio a Thrybergh, Rotherham. Dopo aver allertato i soccorsi, un'ambulanza portò il piccolo al pronto soccorso di Rotherham. Secondo quanto ricostruito in aula, quando suo padre lo raggiunse, il bimbo era reattivo e vigile, abbastanza da parlare e sopportare una maschera di ossigeno. Ma i medici erano preoccupati, perché lo vedevano pallido e soprattutto con sintomi di ostruzione delle vie aeree.

Così, hanno deciso di sottoporlo ad una operazione chirurgica, ma mentre i chirurghi cercavano di rimuovere manualmente la puntina, quest'ultima – secondo la ricostruzione del medico legale – era rivolta verso l'alto e non sono riusciti ad afferrarla con il forcipe. Le vie aeree del bambino si sono ostruite ed è andato in arresto cardiaco. Due giorni dopo ne è stato dichiarato il decesso, dopo che – era stato spiegato ai genitori – aveva sofferto una grave perdita di ossigeno al cervello.

La patologa Marta Cohen ha detto nel corso del processo che la spilla era ancora presente quando è stato effettuato l'esame post mortem. In un omaggio al figlio, i genitori Mark ed Ema, che hanno altri cinque figli, lo hanno ricordato come "simpatico e amante del divertimento" e "un ragazzo adorabile che era la luce delle nostre vite. La sua morte ci ha distrutto. Lo ameremo per sempre". L'inchiesta continua.