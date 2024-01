Bimbo di 5 anni finisce in coma per un mese e muore dopo un’operazione per la rimozione dei denti da latte Un bambino di cinque anni è morto dopo essersi sottoposto a un’operazione per la rimozione di due denti da latte, effettuata in anestesia totale in una clinica di Lviv, in Ucraina. La polizia sta attualmente indagando sulla tragedia: per giorni il piccolo era stato dichiarato cerebralmente morto dopo quello che viene descritto come un intervento di routine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

In Ucraina un bambino di cinque anni è morto dopo essersi sottoposto a un'operazione per la rimozione di due denti da latte, effettuata in anestesia totale. La polizia sta attualmente indagando sulla tragedia: per giorni il piccolo era stato dichiarato cerebralmente morto dopo quello che doveva essere un intervento di routine in una clinica a Lviv, come raccontato dal The Sun. Il decesso risale a sabato 13 gennaio, ma l'operazione è di circa un mese prima. Il bimbo è rimasto in coma per diverse settimane.

Il 17 dicembre Marianna Vakhniak e il suo compagno Viktor Pashnyk avevano portato il bimbo in una clinica dentistica per l'estrazione di due denti da latte. Secondo quanto riferito in seguito, il piccolo era nervoso e impaurito e a quel punto il chirurgo si sarebbe offerto di operarlo in anestesia totale. I suoi genitori erano d'accordo.

In seguito, poco dopo l’inizio dell’operazione, la madre avrebbe sentito un grande trambusto in sala operatoria e avrebbe osservato con orrore gli operatori sanitari precipitarsi nella stanza dove si trovava suo figlio, riferisce il notiziario ucraino Unian. Dopo 20 minuti, due squadre di pronto soccorso sono arrivate alla clinica e hanno portato il bimbo all'ospedale locale, il St Nicholas.

Alla donna è stato detto che il suo cuore del bambino si sarebbe fermato dopo l'anestesia totale. Pare inoltre che i medici sarebbero riusciti a riavviarlo, ma subito dopo il trasferimento nel reparto di terapia intensiva, al bimbo è stata diagnosticata la morte cerebrale. "Non ci è ancora chiaro cosa sia stato fatto in sala operatoria a un bambino sano, tanto che si è poi trovato in coma senza alcuna possibilità di riprendersi", ha detto il padre disperato un mese fa, subito dopo l'operazione.

Sul caso è stata avviata un'indagine di polizia e gli investigatori stanno indagando per capire se gli operatori sanitari siano responsabili della morte del bambino, ha affermato l'ufficio del procuratore generale. Il dipartimento ha riferito che l'indagine è "in corso" e che "verrà data una valutazione giuridica alle azioni degli operatori sanitari". Il padre ha annunciato la morte del figlio su Facebook, dove ha riportato anche tutte le tappe della tragica vicenda, scrivendo: "Vola, ragazzo nostro, vola. Dona pace a tutti noi dal Cielo. Riposa in pace".