Bimbo di 10 anni aggredito a colpi di compasso dai compagni di classe a scuola: “Colpito 108 volte” La vicenda è avvenuta venerdì 24 novembre ella città di Indore, nel Madhya Pradesh, in India. “Il caso è scioccante”, hanno ammesso le autorità che indagano sull’accaduto.

Un bambino di 10 anni è stato aggredito dai compagni di scuola a colpi di compasso. I fatti sono avvenuti venerdì 24 novembre nella città di Indore, nel Madhya Pradesh, in India, hanno confermato le autorità. "Prendendo atto dell'accaduto, il Child Welfare Committee (CWC) ha chiesto un rapporto d'indagine alla polizia", ha spiegato un funzionario locale.

Il presidente della CWC, Pallavi Porwal, ha raccontato che lo studente sarebbe stato colpito 108 volte dai suoi compagni di classe durante una rissa in una scuola privata nei pressi della stazione di polizia dell'aerodromo.

"Il caso è scioccante. Abbiamo chiesto l'aiuto della polizia per scoprire il motivo del comportamento violento di bambini così piccoli", ha detto. Secondo Porwal l'aggressione potrebbe essere stata innescata da "videogames che contengono scene violente" ai quali gli alunni coinvolti potrebbero aver giocato recentemente.

"Mio figlio ha raccontato l'accaduto quando è tornato a casa. Ancora non so perché sia stato trattato così violentemente dai suoi compagni di classe. La direzione della scuola non mi ha fornito le immagini di videosorveglianza dell'aula" ha detto il padre della vittima, spiegando che il figlio era tornato a casa sanguinante.

La famiglia del giovane ha presentato denuncia. Il vice commissario di polizia Vivek Singh Chauhan ha ha poi aggiunto che il bimbo è stato sottoposto a una "regolare visita medica". Tutti i bambini coinvolti nell'incidente hanno meno di 10 anni e si stanno adottando misure adeguate secondo le disposizioni di legge, ha affermato ancora Porwal.