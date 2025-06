Bimbo di 10 anni annegato nel lago di Bilancino, aperto fascicolo per omicidio colposo: disposta l’autopsia

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti relativo alla morte del bambino di 10 anni avvenuta domenica 15 giugno presso il lago di Bilancino, nel comune di Barberino del Mugello, nel Fiorentino.

L'obiettivo è fare chiarezza sul decesso del bimbo, capire se la sua morte potesse essere evitata in qualche modo e se qualcuno abbia responsabilità a riguardo. Gli inquirenti nelle scorse ore hanno disposto l'autopsia sul corpo del piccolo.

Di origini marocchine, il bambino era nato e cresciuto a Sesto Fiorentino. Amava il calcio e giocava nei Pulcini del Rinascita Doccia, dove era approdato un anno fa.

"Abbiamo aspettato per scrivere su ciò che è successo domenica 15. Perché non ci sono parole per descrivere il dolore che ci ha colpito. – ha scritto la società in un post sui social – Non è semplice dovere salutare un bimbo di 10 anni che scompare in questa maniera improvvisa e tragica perdendo la vita nelle acque di Bilancino".

Nel post il piccolo viene descritto come "un bimbo solare al quale piaceva il gioco del calcio e al quale piaceva stare insieme ai suoi amici per condividere questa passione".

"Non più tardi di sabato aveva giocato e gioito insieme ai suoi compagni di squadra. – prosegue la società nel messaggio – E proprio ai suoi compagni chiediamo di ricordarlo sempre per come era, per come gli volevano bene e per come lui voleva bene a loro".

Come ricostruisce il quotidiano toscano Il Tirreno, sono numerosi gli incidenti mortali avvenuti nel lago di Bilancino. Nel 2015, un 19enne, Mirko Reali, morì dopo un tuffo da una piattaforma gonfiabile di uno stabilimento: il gestore fu condannato per omicidio colposo.

Nel 2021 una 31enne sparì in acqua mentre nuotava con le amiche e la ritrovarono due giorni dopo. Nel 2016 un canoista si perse e il suo corpo riemerse solo nel 2018. Tra il 2011 e il 2021 almeno 6 persone sono morte nel lago.