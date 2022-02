Bimbo autistico di 5 anni trovato solo di notte in strada, arrestata la mamma: “Lo ha abbandonato” Il piccolo, che non parla, era stato salvato giovedì da un automobilista mentre si trovava su una strada in Ohio. La mamma, una donna di 32 anni, è stata arrestata.

A cura di Susanna Picone

La polizia di Colerain Township, in Ohio, ha comunicato che la mamma del bambino che era stato trovato in strada da solo è stata arrestata e attualmente si trova in carcere. Heather Nicole Adkins, 32 anni, è detenuta a Georgetown, nel Kentucky. Non sono ancora chiare le accuse di cui la donna dovrà rispondere. Quel che è stato accertato, però, è che è lei la mamma del bimbo di 5 anni autistico che dopo essere stato abbandonato è stato trovato in strada da solo. Gli investigatori hanno detto che il bambino è di Shelbyville, Indiana, come sua madre. Giovedì, secondo quanto emerso finora, la donna avrebbe portato il figlioletto a Colerain Township e lì lo avrebbe lasciato solo e sarebbe andata via. Il piccolo, che non parla, è stato poi salvato dalla polizia dopo le segnalazioni di alcuni residenti preoccupati.

Un automobilista in particolare aveva riferito di aver visto il bambino "camminare da solo, fradicio, su Gaines Road vicino a Sheed Road subito dopo le 21:00″ del 17 febbraio. Il piccolo era solo e “salutava le auto che passavano”. Le autorità avevano poi diffuso una foto del bimbo con la speranza di avere informazioni sulla sua famiglia.

“Questi casi ti spezzano semplicemente il cuore. Tutti i bambini dovrebbero crescere amati e desiderati. Spero che il bambino alla fine arrivi in una casa amorevole", ha detto domenica il procuratore Joe Deters. Non è chiaro il motivo per cui la mamma del bambino si trovasse nel Kentucky quando è stata arrestata: a quanto si apprende, resterà lì per alcuni giorni e poi verrà trasferita in Ohio.