Bimbo sordo cammina da solo su una strada fredda e buia. La polizia: “Non sappiamo chi sia, aiutateci” Il piccolo, che avrebbe tra i 5 e i 7 anni, è stato salvato giovedì da un automobilista mentre si trovava su una strada a due corsie in Ohio (USA). “Salutava le auto che passavano” ha raccontato l’uomo. Le autorità ora sono alla ricerca della sua famiglia.

A cura di Biagio Chiariello

Stava camminando per le strade di Colerain Township, nello Stato dell'Ohio. Avrebbe tra i 5 e i 7 anni il bimbo trovato giovedì sera, da solo, nei pressi della cittadina della contea di Hamilton. Il piccolo non parla quindi non è stato in grado di aiutare le autorità a individuare la sua famiglia, come spiega l'Hamilton County Department of Job & Family Services. Il bambino è "al sicuro e al caldo" insieme ad alcuni residenti "preoccupati", secondo un portavoce della polizia. "Rimarrà con noi mentre continuiamo le indagini".

Le forze dell'ordine affermano che l'allarme è stato lanciato da un automobilista che ha riferito di aver visto il bambino "camminare da solo, fradicio, su Gaines Road vicino a Sheed Road subito dopo le 21:00″ di giovedì 17 febbraio. "Era la fuori da solo, salutava le auto che passavano" ha detto Josh Wanderski, quando ha chiamato il 911. L'uomo ha definito la situazione "spaventosa" parlando con FOX19 venerdì pomeriggio. "È una strada a due corsie, davvero buia, senza luci, molto ventosa e anche fredda, e lui era proprio sul ciglio della strada", ha detto l'automobilista. "Mi stava salutando e fortunatamente ero vicino così ho potuto chiamare la polizia". Wanderski ha aggiunto: “Sembrava calmo. Non so se abbia qualche problema, questo non posso dirlo".

La polizia ritiene che il ragazzo sia sordo. "Non capiva davvero cosa stesse succedendo", ha detto l'uomo “Era davvero vicino alla strada. Spero solo che sia al sicuro". Le autorità hanno diffuso una foto del bimbo con la speranza che, chiunque lo conosca, possa farsi vivo. Quando è stato trovato indossava una tuta bordeaux e grigia e scarpe da ginnastica Shaq nere. Il ragazzo ha una cicatrice visibile sul naso. Chiunque abbia informazioni sulla sua identità è invitato a chiamare il 513-241-KIDS.