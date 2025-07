Bimbo 3 anni muore dopo essere stato lasciato in auto sotto al sole dall’assistente sociale per 5 ore

Tragedia in Alabama (USA) dove un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto al solo per 5 ore dall’assistente sociale: “È l’incubo di tutti i genitori”.

Immagine di repertorio

Un bambino di soli 3 anni è morto nelle scorse ore negli Stati Uniti dopo essere stato lasciato da solo per qualche minuto in auto sotto al sole cocente dall'assistente sociale che si era allontanata prima per andare a comprare le sigarette e poi per tornare a casa. È successo il 22 luglio scorso a Bessemer, Alabama: il piccolo era stato prelevato dall’asilo nido alle 9, dove era arrivato con la famiglia affidataria, per una visita supervisionata con il padre biologico, conclusasi intorno alle 11:30.

Al termine dell’incontro, la donna — in servizio al "The Covenant Services" — anziché riaccompagnarlo direttamente all'asilo, si è fermata a fare delle commissioni, tra cui recarsi ad una tabaccheria. Poi è rientrata a casa, a Birmingham, lasciando il bambino all’interno dell’auto parcheggiata e chiusa dalle 12:30 e alle 17:30, in una giornata in cui l’indice di calore superava i 40 gradi centigradi. Il piccolo è stato ritrovato privo di sensi e dichiarato morto alle 18:03.

"La temperatura interna dell'auto in cui il bambino era intrappolato probabilmente superava i 68°C", si legge su People, mentre Dipartimento delle Risorse Umane (DHR) dell’Alabama ha fatto sapere che "la dipendente è stata licenziata e per motivi di riservatezza, non verranno rilasciare ulteriori dichiarazioni sull'identità del minore o sulle circostanze esatte dell'accaduto". Disperati i genitori affidatari del piccolo: "Questo è il peggior incubo di ogni mamma e papà. Il nostro bambino dovrebbe essere vivo a quest'ora", hanno scritto in una nota. È in corso un'indagine su quanto accaduto. Il funerale della giovanissima vittima è previsto per sabato 2 agosto dal momento che l'autopsia è stata già eseguita e la salma restituita alla famiglia.

Secondo i dati ufficiali, questa è la prima morte del genere segnalata in Alabama nel 2025. Ma negli Stati Uniti solo nell'ultimo mese si sono segnalati vari decessi simili, come quello verificatosi a Galena Park, in Texas, vicino a Houston, dove una donna ha dimenticato la figlia di 9 anni in macchina nel parcheggio del luogo dove lavora: l'aveva lasciata per 8 ore sotto al sole, fino al termine del turno.