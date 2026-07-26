Bimbi in stato confusionale al campo estivo: amichetto aveva portato caramelle allucinogene, 13 ricoverati in Usa

“Sembravano degli zombie” ha raccontato la madre di uno dei minori soccorsi al campo scuola in New Jersey. Secondo la polizia, uno di loro aveva offerto caramelle agli altri che però erano contaminate da funghi allucinogeni.

Almeno 13 bambini sono finiti in ospedale in New Jersey, in Usa, dopo aver mangiato inavvertitamente caramelle con funghi allucinogeni mentre partecipavano a un campo estivo per minori. Fortunatamente nessuno di loro è risultato grave e tutti sono poi ritornati a casa ma la polizia sta ora indagando sui fatti e ha dichiarato di aver identificato un sospetto anche se non sono state ancora formulate accuse e le indagini sono tuttora in corso.

L’episodio giovedì mattina quando, poco prima di pranzo, gli educatori del campo estivo hanno iniziato a notare comportamenti sempre più strani in alcuni partecipanti, tutti minori di età compresa tra i 10 e i 13 anni. Alcuni poi hanno iniziato a sentirsi male e sono stati allertati subito i servizi di emergenza medica.

“Il personale ha notato che alcuni ragazzi avevano strane reazioni, abbiamo immediatamente attivato i nostri protocolli di emergenza, contattando i servizi di emergenza, i genitori e la polizia” ha spiegato la struttura che gestisce il campo. Sul posto sono intervenute ambulanze e polizia e alla fine 13 ragazzi hanno auto bisogno di cure mediche.

"Mi hanno chiama e sono accorsa ma quando sono arrivata, sembravano degli zombie. Sono cose che non dovrebbero succedere” ha dichiarato ai media locali la mamma di uno dei ragazzini coinvolti. "Ho ricevuto una telefonata da mio figlio. Piangeva in modo isterico. Non capivo cosa stesse succedendo. Poi è arrivato il paramedico, che mi ha spiegato che mio figlio aveva mangiato una caramella contenente funghi allucinogeni” ha spiegato un’altra mamma.

Le indagini della polizia hanno ricostruito l'accaduto grazie alle testimonianze dei ragazzi e degli educatori. In poco tempo gli agenti hanno ricondotto il tutto alla distribuzione di caramelle con funghi allucinogeni da parte di uno dei minori.

"Questo incidente è profondamente preoccupante, soprattutto perché riguarda la sicurezza e il benessere dei bambini", ha dichiarato il capo della polizia di East Orange assicurando che gli “investigatori stanno conducendo un'indagine approfondita per determinare esattamente cosa sia successo, come queste sostanze siano finite in possesso di un minore e se siano stati commessi reati”. Secondo la madre di uno dei ragazzini, il figlio le ha riferito che il bambino che aveva distribuito le caramelle avrebbe detto di averle ricevute in regalo da un familiare per il suo compleanno e di aver deciso quindi di portarle al campo. I genitori ora chiedono un'indagine approfondita su quanto accaduto e su come le caramelle siano finite nel campo dove da regolamento è vietato condividere cibo o snack proprio per problemi di sicurezza alimentare.

Negli Usa la vendita di caramelle gommose ai funghi, commercializzate come sostanze assunte per migliorare la funzione cognitiva, è cosa nota. Le autorità più volte hanno messo in guarda dall’uso non controllato di questi prodotti che contengono psilocibina. Si tratta di una sostanza estratta da alcune specie di funghi con proprietà allucinogene, sperimentata anche in Italia come farmaco per il trattamento della depressione nelle forme resistenti ai trattamenti tradizionali.