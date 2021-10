Bimbi abbandonati in casa col cadavere del fratellino, la madre: “Li controllavo ogni 2 settimane” Gloria Y. Williams, 35 anni, è stata arrestata per l’omicidio del figlio di 8 anni insieme al compagno, Brian W. Coulter, accusato di aver commesso il fatto. Il corpicino del piccolo è stato trovato nella loro casa di Houston, nello Stato USA del Texas, dove vivevano anche gli altri tre figlioletti della donna – di 7, 9 e 15 anni. La madre ha detto di non sapere che il bimbo fosse morte: “Andavo a fargli visita ogni due settimane”.

A cura di Biagio Chiariello

"Li andavo a controllare ogni due settimane". Queste le parole di Gloria Y. Williams, la madre dei tre fratellini lasciati da soli in una casa insieme al corpo del fratello, all'emittente KHOU, affiliata della CNN, in un'intervista esclusiva direttamente dal carcere. Le autorità hanno scoperto i bambini – 7, 9 e 15 anni – e il corpo del quarto figlio di 8 anni in un appartamento di Houston, Texas, nella giornata di domenica 24 ottobre. L'autopsia sul corpicino del piccolo ha stabilito che la morte è stata causata da una "violenza omicida con lesioni multiple da corpo contundente", secondo l'Harris County Institute of Forensic Sciences. Quando le è stato chiesto cosa fosse successo, la madre 35enne ha detto: "Mi dispiace. Non sono stata io" e ha assicurato di non sapere che il bimbo fosse morto.

Ma stando a quanto affermato dal sergente Dennis Wolford, l'investigatore capo dell'unità omicidi dello sceriffo, la Williams avrebbe tentato di "alterare, distruggere e occultare… un cadavere umano", come riportato anche nella denuncia penale. Secondo i documenti del tribunale, è stata accusata di lesioni gravi su minore e manomissione di prove che coinvolgono un cadavere umano. La cauzione è stata fissata a $ 900.000. Il compagno della donna, Brian W. Coulter, è stato accusato di omicidio per la morte del bambino di 8 anni. Il 31enne deve rispondere di "lesioni a un bambino provocate intenzionalmente, consapevolmente e incautamente": l'uomo avrebbe colpito il bambino a calci e pugni causandone la morte, secondo i documenti di accusa depositati da l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Harris. La sua cauzione è stata fissata a $ 1 milione. Le condizioni includono nessun contatto con Williams o chiunque abbia meno di 17 anni.