Bimba trovata morta in una discarica: era stata abbandonata in un bidone dell’immondizia È stata sepolta la bimba (senza nome, ribattezzata Baby S) trovata morta in un centro di riciclaggio dei rifiuti in Regno Unito durante il primo lockdown. Le autorità stanno ancora cercando i suoi genitori.

Una neonata trovata morta in un centro di riciclaggio dei rifiuti in Regno Unito durante il primo lockdown anticovid è stata sepolta dalla polizia. La piccola, non identificata, conosciuta solo come Baby S, è stata trovata a Needham Market nel Suffolk il 14 maggio 2020 e, nonostante i ripetuti tentativi, gli agenti non sono stati in grado di rintracciare sua madre o qualsiasi altro familiare. Giovedì 17 febbraio è stata sepolta dopo un servizio funebre a Ipswich, alla presenza di alcuni agenti di polizia.

Il celebrante Patrick Eade ha detto che i poliziotti coinvolti nel caso hanno "ciascuno giocato un ruolo nel fare la cosa giusta, mentre cercavano di mettere insieme i pezzi di questo tragico puzzle assicurando che Baby S venga sepolta in modo dignitoso, non sarà dimenticata". "È difficile immaginare cosa stiano vivendo i membri della famiglia di Baby S", ha aggiunto. "Un genitore in lutto non andrà mai avanti, ma deve farlo. Se in questo momento dovrei lanciare un messaggio alla famiglia di Baby S, immagino sarebbe ‘per favore dimmi cosa posso fare per aiutare'".

La polizia di Suffolk ha affermato che la madre della bambina potrebbe essere stata in contatto con meno persone del normale a causa delle restrizioni anti Covid-19 in quel momento, ma ciò non toglie che la sua gravidanza e il parto siano "stati probabilmente evidenti". L'ispettore Karl Nightingale, ha affermato che gli agenti hanno "sempre tenuto la mente aperta su ciò che l'ha portata a essere messa in un bidone". "Il tempo è passato, ma non c'era chiarezza sulla storia di questa bambina", ha detto. “Dopo quasi due anni la vita delle persone è cambiata. Pochissimi potrebbero conoscere la verità sulla storia di questa bimba". "Ora è il momento di farsi avanti e condividere con noi i dettagli della sua breve vita e dare a questa piccola bambina il suo vero nome" ha aggiunto.