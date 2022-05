Bimba di 4 anni veglia per due giorni la mamma morta: “Era accanto al suo letto” Il dramma si è consumato in Austria, nella cittadina di Wels nei pressi di Linz. La donna trovata morta, una 39enne, era malata. La polizia ha trovato la bambina accanto a lei.

Una bambina di soli quattro anni ha vegliato da sola per almeno due giorni la mamma, morta in casa. Il dramma si è consumato in Austria, nella cittadina di Wels nei pressi di Linz. Fortunatamente, la piccola è stata trovata in buone condizioni di salute. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, a scoprire il dramma nella giornata di mercoledì sono state le forze di polizia che avevano ricevuto alcune ore prima una segnalazione dal padre della donna. L’uomo da tempo non riusciva a mettersi in contatto con lei e preoccupato ha chiamato gli agenti.

Quest’ultimi, arrivati nella casa e non ricevendo risposta dall’interno, hanno sfondato la porta che era chiusa a chiave, e hanno trovato la madre della piccola ormai senza vita sul letto. La donna, una trentanovenne, secondo le prime informazioni trapelate era gravemente malata. La polizia infatti ha escluso l’intervento di terzi e anche il suicidio ritenendo che la trentanovenne sia morta per cause naturali probabilmente l’8 maggio, quindi due giorni prima della scoperta del corpo.

La piccola che si trovava in casa con lei, seduta accanto al suo letto, nei giorni in cui è rimasta sola addirittura ha dato da mangiare al gatto: probabilmente, pensava che la mamma stesse dormendo. Subito soccorsa dagli agenti, la bambina è stata portata in ospedale per un controllo precauzionale e poi è stata affidata a una zia. “Per noi è importante che la ragazza stia con persone che conosce e di cui si fida. Non c'è niente di meglio per un bambino in una situazione del genere", ha detto Theresia Schlöglmann, capo del dipartimento di assistenza all’infanzia. Inizialmente la polizia ha avviato indagini sul caso non essendo chiara la causa della morte della trentanovenne ma nel momento in cui è stato escluso l’omicidio il caso è stato chiuso.