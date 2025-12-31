Bimba di 4 anni cade in mare tra molo e nave, la mamma si tuffa senza esitazione: il video del salvataggio

Una bimba di 4 anni è caduta in mare, tra un molo e una nave da crociera, e la mamma si è tuffata senza esitazione. Il fatto è accaduto alle Bahamas, la scena è stata ripresa in un video virale sui social. Le due sono state subito soccorse dall’equipaggio dell’imbarcazione, entrambe stanno bene.

A sinistra, il salvataggio; nei cerchi rossi, la mamma e la bimba dopo essere state tratte in salvo.

Una bimba di 4 anni è caduta in mare, tra un molo e una nave da crociera, e la mamma si è immediatamente tuffata per salvarla. Il fatto è accaduto alle Bahamas, la scena è stata ripresa in un video che è diventato virale sui social.

Il filmato mostra la reazione dell'equipaggio della nave e dei passeggeri mentre la bambina e sua madre sono in acqua. È stato condiviso su TikTok il 21 dicembre da un utente che era sulla nave quando ha sentito delle urla fuori dalla sua stanza e si è reso conto che qualcosa non andava.

"Ero seduta nella mia stanza sulla Carnival Conquest (il nome della nave, ndr) e ho sentito delle urla all'esterno", ha spiegato. "Una mamma si è tuffata per recuperare la sua bambina, una donna coraggiosa".

Nelle immagini si vedono diverse persone sul molo, a pochi metri dalla nave da crociera, che guardano in basso e si affannano per trovare un salvagente mentre altri accorrono per prestare soccorso.

Pochi istanti dopo la bimba di 4 anni viene tratta in salvo utilizzando il salvagente, suscitando gli applausi dei presenti che hanno assistito al drammatico salvataggio. Anche la madre è stata riportata sul molo.

Nel filmato, con il sottofondo degli applausi, si sentono anche i singhiozzi della donna, dopo che l'accaduto si è concluso fortunatamente in modo positivo. La Carnival Cruise Line ha confermato l'incidente in una dichiarazione a Fox News Digital.

"Una bambina di 4 anni si è allontanata dalla madre ed è caduta in acqua", ha dichiarato un portavoce della compagnia. "La madre si è tuffata subito dopo. Il nostro team della sicurezza le ha rapidamente portate in salvo e quello medico le ha visitate.

"Entrambe stanno bene ", ha aggiunto il portavoce. Il video ha scatenato tantissime reazioni sui social media, molte persone hanno elogiato la risposta della madre ed espresso sollievo per il salvataggio della bambina.