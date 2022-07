Beve un’intera bottiglia di liquore in due minuti per guadagnare 11 euro: morto I fatti sono avvenuti in Sudafrica, in un punto vendita di liquori durante una gara di binge drinking (bere quanto più alcol nel più breve tempo possibile). La vittima avrebbe un’età compresa tra i 25 ei 30 anni.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo in Sudafrica è morto dopo aver bevuto un'intera bottiglia di uno noto liquore in meno di due minuti nell'ambito di una gara di binge drinking (bere molto alcol in un breve lasso di tempo). La polizia di Waterval, nella provincia di Limpopo, ha aperto un'inchiesta sul dramma. La vittima, la cui identità non è stata resa nota, avrebbe un'età compresa tra i 25 ei 30 anni.

Secondo il portavoce della polizia Brig Motlafela Mojapelo, i fatti sono avvenuti in un negozio di liquori locale nel villaggio di Mashamba.

Pare che gli avventori stessero partecipando a una gara di bevute, nella quale la persona che fosse riuscita a terminare un'intera bottiglia di un noto liquore digestivo con un volume alcolico del 35% entro un tempo specificato avrebbe vinto 200 rand (circa 11 euro) in contanti.

"Uno di loro è subito crollato ed è stato portato alla clinica locale, dove è stato dichiarato morto", ha detto Mojapelo, secondo i media locali, tra cui Sowetan Live.

In un video, diventato virale sui social media – e che abbiamo prefinito non mostrare, se non per uno screenshot – l'uomo bere senza fermarsi, mentre le persone intorno applaudono e lo incoraggiano. Fa una piccola pausa, prima di perdere i sensi. Trasportato in una clinica locale, è stato dichiarato morto poco dopo.

Secondo uno studio del 2017, in Sud Africa, "una persona su tre ha riferito di aver bevuto alcolici, mentre una su sette ha riferito di aver bevuto in modo eccessivo in un giorno in cui è stato consumato alcol". Ha anche aggiunto che la prevalenza del binge drinking è più alta tra uomini e donne nella fascia di età 25-34.