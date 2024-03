Banchetto di nozze si trasforma in inferno: fiamme finte diventano vere e distruggono tutto, 27 feriti Il rogo in pochi minuti ha messo fine all’illusione di un matrimonio idilliaco in Messico. Dai primi rilievi risulta che l’incendio sia stato causato da un cortocircuito negli impianti della sala eventi, scattato da un fuoco artificiale allestito per la scena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un improvviso incendio divampato durante il banchetto di nozze ha trasformato un matrimonio in un vero e proprio inferno con decine di feriti e alcuni ricoverati tra gli invitati. È accaduto in Messico sabato scorso quando il rogo in pochi minuti ha messo fine all'illusione di un matrimonio idilliaco in uno dei posti più rinomati della zona per questo tipo di eventi, la lussuosa sala ricevimento Hacienda Los Arcángeles di San Miguel Allende, nello stato di Guanajuato.

Qui si erano radunati circa 2mila invitati per partecipare a un matrimonio di lusso organizzato da un rinomato wedding planner. Si doveva festeggiare l'unione tra due rampolli di due ricche famiglie della zona, proprietari di importanti catene di supermercati del paese americano, ma la cerimonia si è rivelata un incubo.

La giornata pianificata da mesi si è trasformata in un disastro quando in serata le fiamme hanno avvolto una colonna decorativa con piante artificiali, propagandosi in pochi secondi al resto della sala. Secondo i testimoni, l'incendio è scoppiato intorno alle 23, diffondendosi rapidamente. Quello che era iniziato come un momento di gioia e di unione, si è trasformato quindi in caos con gente che scappava e altre colpite da fiamme e fumo.

Nonostante il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco, l'incidente ha causato danni ingenti prima di essere spento ore dopo. Alla fine si sono registrate 27 persone ferite, cinque delle quali in maniera grave a causa delle ustioni tra cui il DJ della festa. “È successo tutto in pochi secondi, abbiamo pensato che fosse un fulmine e quando ci siamo accorti che effettivamente la colonna era in fiamme, abbiamo iniziato a correre. Il fuoco si è propagato e il soffitto ha cominciato a crollarci addosso”, ha raccontato ai giornali locali uno dei partecipanti all’evento, descrivendo l’esperienza come agghiacciante.

Dal rapporto preliminare delle autorità locali, risulta che l'incendio sia stato causato da un cortocircuito negli impianti della sala eventi. Da un fuoco artificiale allestito per la scena ad un certo momento è partita una fiammata che ha avvolto la decorazione costituita da composizioni floreali. La natura delle decorazioni ha fatto propagare velocemente l'incendio che ha distrutto l'intera sala.