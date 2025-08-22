Autobus di turisti si ribalta, morti e feriti tra cui bambini: tornavano a New York dalle Cascate del Niagara

A Pembroke, nello Stato di New York, un pullman di turisti provenienti dalle Cascate del Niagara si è scontrato con un camion e si è ribaltato sulla I-90. A bordo oltre 50 persone, tra cui bambini e turisti cinesi, filippini e indiani. Secondo la polizia ci sarebbero morti e numerosi feriti.

Gravissimo incidente stradale nello Stato di New York. Un autobus turistico, che riportava a New York City un gruppo di viaggiatori di ritorno da una gita alle celebri Cascate del Niagara, si è schiantato lungo la Interstate 90, all’altezza di Pembroke, circa 25 miglia a est di Buffalo. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di morti e numerosi feriti, tra cui anche bambini, secondo Associated Press.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia, il mezzo avrebbe improvvisamente perso il controllo per cause non ancora chiarite. Dopo essere uscito di carreggiata, l’autobus si è ribaltato, trascinando con sé oltre cinquanta passeggeri che si trovavano a bordo. L’impatto è stato devastante: diverse persone sono rimaste intrappolate tra le lamiere, mentre altre sono state sbalzate fuori dal veicolo.

Il portavoce della polizia statale, James O’Callaghan, ha parlato di una scena particolarmente complessa, con i soccorritori impegnati in operazioni di salvataggio durate ore. “Molti interventi sono ancora in corso”, ha dichiarato, sottolineando come sia stato necessario chiudere un tratto dell’autostrada per consentire alle squadre di emergenza di lavorare in sicurezza. Ambulanze, vigili del fuoco e unità specializzate si sono mobilitati immediatamente, mentre gli investigatori hanno iniziato i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

A bordo viaggiavano turisti provenienti da diversi Paesi, tra cui Cina, India e Filippine. Proprio per questo, la polizia ha richiesto la presenza di interpreti sul luogo dell’incidente, così da assistere i passeggeri stranieri e facilitare le comunicazioni con le autorità sanitarie e giudiziarie.

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. In un messaggio diffuso su X, ha scritto: “Sono stata informata del tragico incidente del pullman turistico. Il mio team si sta coordinando strettamente con la Polizia di New York e con le autorità locali che stanno lavorando per salvare e fornire assistenza a tutti i soggetti coinvolti”.

Le indagini, al momento, restano aperte. Non si esclude alcuna ipotesi: un guasto meccanico, un problema tecnico legato ai freni, un malore improvviso dell’autista o persino le condizioni del traffico e della strada. Solo le verifiche sulle condizioni del mezzo e le testimonianze dei sopravvissuti potranno chiarire la dinamica.